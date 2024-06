Fußball | Regionalliga Marco Wildersinn wird Trainer der Stuttgarter Kickers Stand: 13.06.2024 13:24 Uhr

Nach dem verpassten Aufstieg musste bei den Stuttgarter Kickers der Trainer gehen. Nun ist die Schlüsselposition bei den Schwaben neu besetzt.

Mit Marco Wildersinn als neuem Trainer nehmen die Stuttgarter Kickers den nächsten Anlauf zum Aufstieg in die 3. Liga. Der 43-Jährige wird Nachfolger von Mustafa Ünal, wie der Fußball-Regionalligist mitteilte. Von Ünal hatte sich der Club nach dem verpassten Aufstieg getrennt. Die Kickers standen lange an der Tabellenspitze, mussten aber durch eine Niederlage in Homburg am letzten Spieltag noch die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart vorbeiziehen lassen.

Marco Wildersinn kennt die Stuttgarter Kickers

Wildersinn trainierte zuletzt die Würzburger Kickers, mit denen er den Drittliga-Aufstieg im Elfmeterschießen gegen Hannover 96 II verpasste. Zuvor war er Coach der U19 des Karlsruher SC und der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim.

Als Verteidiger spielte Wildersinn zwischen 2005 und 2008 für die Stuttgarter Kickers. "Mit Marco Wildersinn haben wir einen Trainer, der den Verein und das Umfeld der Kickers kennt und sich zu 100 Prozent damit identifiziert. Das war uns sehr wichtig", sagte Vereinspräsident Rainer Lorz.

Sendung am Do., 13.6.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg