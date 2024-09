Fußball | DFB-Pokal Mainz empfängt FC Bayern, Stuttgart und Kaiserslautern im Südwest-Duell Stand: 01.09.2024 17:47 Uhr

Spannende Partien für die Südwestklubs im DFB-Pokal: Der FSV Mainz 05 bekommt es mit dem Rekordmeister Bayern München zu tun, der 1. FC Kaiserslautern reist zum VfB Stuttgart.

Die Olympiasiegerin im 3x3-Basketball, Sonja Greinacher, hat am Sonntagnachmittag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die 16 Paarungen in der zweiten Runde der DFB-Pokal-Saison 2024/2025 ausgelost. Auf die sieben Südwestklubs warten interessante Gegner.

Südwest-Duell zwischen Stuttgart und Kaiserslautern

Im Aufeinandertreffen von Bundesliga gegen 2. Bundesliga gibt es ein Südwest-Duell: Der VfB Stuttgart, der sich souverän mit 5:0 in der ersten Runde gegen Preußen Münster durchsetzte, hat ein Heimspiel gegen den Vorjahresfinalisten 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel waren durch ein knappes 2:1 beim FC Ingolstadt in die nächste Runde eingezogen und müssen in der zweiten Runde erneut auswärts ran. "Das Los ist für uns natürlich eine absolute Herausforderung, auf die wir uns aber freuen und die wir gerne annehmen", sagte FCK-Trainer Markus Anfang.

Der 1. FSV Mainz 05 hingegen hat ein Heimspiel - und das gegen den Rekordmeister FC Bayern München. Es ist eines von nur vier Spielen zwischen Bundesliga-Teams. Beim bislang letzten Pokalduell mit Mainz hatten die Bayern keine Mühe. Im Februar 2023 gewannen sie das Achtelfinale bei den Rheinhessen mit 4:0, schieden in der Runde danach aber gegen den SC Freiburg aus.

Karlsruher SC tritt bei Kickers Offenbach an

Ebenfalls zuhause spielen dürfen die Freiburger und die TSG Hoffenheim. Beide bekommen es mit Zweitligisten zu tun: Die Breisgauer empfangen den Hamburger SV, die Kraichgauer den 1. FC Nürnberg. Dem 1. FC Heidenheim steht hingegen ein schweres Auswärtsspiel bevor: Das Team von Frank Schmidt muss zur Hertha nach Berlin reisen.

Das vermeintlich einfachste Los hat der Karlsruher SC. Der KSC tritt beim einzigen noch im Wettbewerb befindlichen Viertligisten, den Kickers Offenbach, an.

Zweite Runde wird Ende Oktober gespielt

Die zweite Pokal-Runde findet am 29. und 30. Oktober statt. An beiden Tagen sind jeweils acht Partien angesetzt. Leverkusen hatte den DFB-Pokal in der letzten Saison gewonnen - durch ein 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Auch das Achtelfinale gibt es noch in diesem Jahr (3./4. Dezember).

