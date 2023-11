Fußball | Bundesliga Mainz 05: Neue Abwehrkette und die Hoffnung auf ein Comeback Stand: 24.11.2023 14:43 Uhr

Nach zwei Spielen ohne Gegentor muss Jan Siewert seine Abwehr umstellen. Gleich fünf Defensivspieler fehlen den 05ern in Hoffenheim. Immerhin: Stefan Bell ist zurück.

"Das sind besondere Spiele, weil die Herausforderung nochmal einen Tick größer ist", sagt Mainz 05-Verteidiger Stefan Bell im Interview mit SWR Sport mit Blick auf das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (Sonntag 17:30 Uhr). Was die Herausforderung an diesem Wochenende größer macht, ist die zur Zeit sehr dünne Mainzer Personaldecke - vor allem in der Defensive.

Hanche-Olsen, Guilavogui, van den Berg, Leitsch und Kohr fallen aus

Insgesamt fünf defensive Spieler stehen Trainer Jan Siewert am Sonntag nicht zur Verfügung. Dominik Kohr und Sepp van den Berg sahen beim Remis in Darmstadt jeweils ihre 5. gelbe Karte und sind gesperrt. Josuha Guilavogui, Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch fallen verletzungsbedingt aus. Damit fehlen genau die Spieler, die in den vergangenen beiden Spielen die Dreierkette in der Abwehr bildeten und großen Anteil an den ersten beiden Saisonspielen ohne Gegentor hatten.

"Wir sind immer noch genug Spieler und ich finde man sollte dann nicht die ganze Zeit darauf schauen und darüber reden. Damit macht man es sich ein bisschen zu einfach und sucht irgendwo Ausreden", sagt Stefan Bell, der sich zuletzt mit Achillessehnen-Problemen plagte und nach dreiwöchiger Pause wieder zurück im Training ist. "Ich hoffe, dass die Woche körperlich bei mir jetzt so weitergeht wie es im Training war", meint Bell und ergänzt: "Das Gefühl ist gut und dann bin ich hoffentlich dabei am Sonntag."

Widmer-Bell-Fernandes: So könnte die Mainzer Dreierkette aussehen

Sollte Bell fit sein, dürfte der 32-jährige Routinier als zentraler Innenverteidiger gegen Hoffenheim gesetzt sein. Sehr wahrscheinlich ist auch der Einsatz des Schweizers Edimilson Fernandes. Kandidaten für die dritte Position in der Abwehrreihe dürften aller Voraussicht nach entweder Kapitän Silvan Widmer oder Anthony Caci sein. Beide spielen eigentlich außen offensiv, haben aber auch schon in der Verteidigung ausgeholfen. In jedem Fall werden die 05er mit einer Dreierkette spielen, die in dieser Saison bisher noch nicht gemeinsam aufgelaufen ist.

Das Selbstvertrauen bei Mainz 05 ist zurück

Mit Hoffenheim wartet zudem ein Gegner, der im Ballbesitz sehr stark ist und zurzeit mit viel Selbstvertrauen Fußball spielt. Trotz der Personalsorgen komme es laut Bell darauf an "defensiv wieder genau so gut zu stehen, wie in den den letzten beiden Spielen."

Die ersten zwei Spiele unter Jan Siewert haben dem 1. FSV Mainz 05 nicht nur wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gebracht, durch die Erfolgserlebnisse sei laut Bell auch das Selbstvertrauen wieder ein bisschen mehr zurückgekommen. "Die Mannschaft hat es geschafft die Situation anzunehmen und den Ernst der Lage zu erkennen."

Jonathan Burkardt vor Comeback

Nach über einjähriger Leidenszeit steht Stürmer Jonathan Burkardt vor der Rückkehr in den Kader "Meines Erachtens ist er definitiv ein Spieler für den Kader. Ob es für die ersten Minuten reicht, müssen wir sehen", sagte 05-Coach Jan Siewert auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Sein bislang letztes Spiel für die Mainzer hatte der 23-Jährige am 13. November 2022 bestritten, es folgten hartnäckige Knie-Probleme und zwei Operationen. "Die Haltung, die er ins Training bringt, ist absolut bereichernd für jeden", lobt Siewert. "Und er hat bei uns schon wieder den einen oder anderen Verteidiger vor Probleme gestellt."