Rhythmische Sportgymnastik | EM Licht und Schatten für Darja Vafolomeev zum Qualifikations-Abschluss Stand: 24.05.2024 19:56 Uhr

Darja Vafolomeev hat bei den Titelkämpfen in Budapest Chancen auf drei Mal Edelmetall. In der Qualifikation erlebt sie aber auch eine Enttäuschung.

"That`s it", so heißt die brandneue Keulen-Übung von Darja Varfolomeev. Eine Musik, die Lust auf Party macht. Die sechsmalige Weltmeisterin vom TSV Schmiden leistete sich in dieser super schweren Übung allerdings zu viele Fehler und verpasst damit als Zehnte das Keulenfinale der besten Acht.

"Es ist heute nicht so gelaufen, wie ich es erwartet habe. Aber Fehler passieren und daraus lernt man auch. Deswegen bin ich jetzt froh, dass die Qualifikation vorbei ist. Ich konzentriere mich jetzt auf das Mehrkampffinale morgen und hoffe, dass ich da mein Bestes zeigen und Spaß haben kann", bilanzierte Varfolomeev nach ihrer Performance.

Varfolomeev zeigt starke Reaktion mit dem Band

Beeindruckend war, wie schnell die 17-jährige Schülerin diese Keulen-Darbietung abhaken konnte und anschließend das Publikum mit einer gelungenen Band-Übung begeisterte. Mit Platz drei an diesem Handgerät, fand die Qualifikation in der Sportarena von Budapest für die Weltmeisterin doch noch ein versöhnliches Ende. Insgesamt hat Varfolomeev drei Chancen auf Edelmetall, morgen im Mehrkampffinale und am Sonntag im Finale mit dem Ball und mit dem Band.

EM: Gelungener Auftakt für Weltmeisterin Darja Varfolomeev

Fragen und Antworten zur EM 2024 in der Rhythmischen Sportgymnastik

Auch die zweite deutsche Gymnastin Margarita Kolosov hat noch Medaillen-Chancen. Die Potsdamerin, die in Schmiden lebt und trainiert, absolvierte die viertbeste Keulen-Übung und steht damit ebenfalls im Mehrkampffinale und am Sonntag im Keulenfinale.