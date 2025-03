Ermittlungen im Turnskandal Leitende Stützpunkttrainerin in Mannheim freigestellt Stand: 21.03.2025 17:16 Uhr

Die leitende Trainerin am Turnstützpunkt Mannheim ist bis auf Weiteres freigestellt worden. Dies bestätigte der Badische Turner-Bund auf SWR-Anfrage.

"Wir haben die Trainerin bis auf Weiteres von ihren Aufgaben am Bundesstützpunkt Mannheim freigestellt", bestätigte Markus Benkeser, Präsident des Badischen Turner-Bunds (BTB), dem SWR auf Anfrage. Der BTB finanziert die Stelle der Trainerin. "Wir haben dies vor allem aus Schutz gegenüber unserer Trainerin getan. Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass für sie die Unschuldsvermutung gilt."

Am Mittwoch hatten Ermittler des Landeskriminalamts die Räumlichkeiten am Turnzentrum in Mannheim durchsucht. Daraufhin hatte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Donnerstag (20.03.) die ehemalige Stützpunktleiterin und heutige Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk für zunächst vier Wochen freigestellt. Schunk, die von 2006 bis 2017 den Mannheimer Stützpunkt leitete, wurde von mehreren ehemaligen und aktiven Turnerinnen u.a. psychische Gewalt vorgeworfen.

Saisonvorbereitung ohne Cheftrainerin

Damit stehen die Leistungsturnerinnen am Stützpunkt Mannheim schlagartig ohne zwei Trainerinnen da, die sie zuletzt noch gecoacht hatten. Denn nach SWR-Informationen soll bis vor wenigen Wochen Nachwuchs-Bundestrainerin Claudia Schunk regelmäßig im Trainingszentrum in Mannheim gewesen sein.

Für die Leistungsriege der Bundesliga-Turnerinnen der TG Mannheim um Janoah Müller und Silja Stöhr ist dies ein herber Rückschlag in der Vorbereitung auf die am 26. April beginnende neue Wettkampf-Saison. Der Saisonauftakt wird ausgerechnet in Mannheim stattfinden und ist zugleich Qualifikations-Wettkampf zur Heim-Europameisterschaft in Leipzig.

