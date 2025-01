Kocak-Premiere missglückt Sandhausen verliert in Osnabrück Stand: 18.01.2025 16:38 Uhr

Der SV Sandhausen hat das erste Spiel unter seinem neuen Trainer Kenan Kocak nicht gewinnen können. Somit wartet der SVS seit Anfang November 2024 auf einen Sieg in der 3. Liga.

Der SV Sandhausen hat am 19. Spieltag der 3. Liga (18.01.2025) einen Erfolg beim abstiegsbedrohten VfL Osnabrück verpasst. Dominic Bachmann (8. Minute) hatte den SVS früh jubeln lassen. Lars Kehl (23./45.+2) mit einem Doppelpack und Robert Tesche (66.) drehten das Spiel für Osnabrück. Der Anschlusstreffer von Jeremias Loch (90.+5) zum 2:3-Endstand fiel zu spät.

Durch den Erfolg hat der VfL mit nun 18 Punkten den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen hergestellt. Der SVS hingegen rutscht in der Tabelle weiter nach unten und kommt auch unter dem neuen Coach Kocak nicht aus der Krise.

Sandhausen startet mit frühem Tor

Kurz vor Weihnachten hatte der SVS seinen Trainer Sreto Ristic freigestellt, nachdem von den letzten zehn Spielen lediglich eine Partie gewonnen werden konnte. Vor dem Jahreswechsel wurde dann die Rückkehr von Kenan Kocak auf die Trainerbank verkündet. Kocak hatte die Kurpfälzer bereits von 2016 bis 2019 trainiert und konnte sich zu seinem ersten Spiel als neuer Trainer zunächst über das Comeback von Torhüter Nikolai Rehnen freuen, der nach einer Meniskusverletzung wieder zwischen den Pfosten des SVS stand.

Die erste Hälfte begann turbulent. Nach sechs Minuten hatte Bryang Kayo die frühe Führung für den VfL auf dem Fuß. Sein Abschluss aus neun Metern nach scharfer Hereingabe flog aber über die Latte. Im Gegenzug jubelte der SVS: Dominic Baumann vollendete eine Hereingabe von Emmanuel Iwe, der sich über die linke Seite durchgesetzt hatte, zum 1:0.

Osnabrück dreht das Spiel vor der Halbzeitpause

Die Führung brachte den Gästen jedoch keine Sicherheit. Es spielten nur die Gastgeber, die sich nach 23 Minuten mit dem verdienten Ausgleich durch Lars Kehl belohnten. Keeper Rehnen war bei seinem Comeback gegen den Schuss aus zwölf Metern machtlos. Und der VfL blieb dominant, hatte deutlich mehr Ballbesitz, während der SVS kaum über die Mittellinie in die gegnerische Hälfte kam. Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber für die Druckphase: Wieder war es Kehl, der im Strafraum völlig freistand und aus sechs Metern zum 2:1 einschieben konnte - die SVS-Defensive auch in dieser Szene nicht auf der Höhe. Mit dem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Sandhausen gelingt in der zweiten Hälfte zu wenig

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich ein ähnliches Bild ab: Der VfL drückte, Sandhausen tauchte nur selten in der Offensive auf. Niklas Niehoff (50.) und wieder Kehl (51.) hätten die Führung der Gastgeber noch ausbauen können. In der 66. Minute machte es Tesche besser: Nach einer Ecke setzte Kehl den Ball per Volleyschuss an den Pfosten, Tesche stand im Strafraum goldrichtig und musste nur noch den Fuß zum 3:1 hinhalten.

Sandhausen blieb in der Defensive weiter gefordert, denn Osnabrück hatte richtig viel Spaß am Spiel und war den Kurpfälzern klar überlegen. Das vermeintliche 4:1 von Marcus Müller wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Erst in der Nachspielzeit konnte der SVS nochmal jubeln: Der Anschlusstreffer von Loch kam jedoch zu spät, um am verdienten 3:2-Heimerfolg für den VfL Osnabrück noch etwas zu ändern.

Sandhausen im ersten Heimspiel gegen Saarbrücken

Im ersten Heimspiel in 2025 empfängt der SV Sandhausen nächsten Samstag (25.01. / 16:30 Uhr) den 1. FC Saarbrücken. Osnabrück muss bei Erzgebirge Aue antreten.

Sendung am Sa., 18.1.2025 17:30 Uhr, SWR Sport, SWR