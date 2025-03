Schulterbeschwerden Keine Heim-EM: Turnerin Elisabeth Seitz beendet Saison vorzeitig Stand: 18.03.2025 09:57 Uhr

Deutschlands Rekordturnerin Elisabeth Seitz wird den DTB-Pokal in Stuttgart und die Heim-EM in Leipzig verpassen. Die 31-Jährige muss die Saison wegen Schulterbeschwerden vorzeitig beenden.

"Ich bin sehr traurig, da ich weiß, wie toll sich eine erfolgreiche Heim-EM anfühlt, aber ich habe gemerkt, dass es gesundheitlich und zeitlich nicht funktionieren wird, um in Leipzig am Start sein zu können", begründete die Europameisterin von 2022 ihre Entscheidung, "jetzt werde ich schauen, dass ich weiter an meiner Reha für die Schulter arbeite und diese wieder aufbaue".

Seitz hat schon länger Probleme mit der Schulter

Bereits vor knapp vier Wochen hatte Seitz auf ihrem Instagram-Kanal mitgeteilt, sie müsse auf ihre "rechte Schulter aufpassen, die sich seit einiger Zeit bemerkbar macht. Das erschwert mein Aufbautraining natürlich sehr." Zwangsläufig musste sich Seitz in den vergangenen Wochen vor allem auf ihre Kraft- und Ausdauerwerte fokussieren. Sie verbrachte daher viel Zeit im Kraftraum des Olympiastützpunkts Stuttgart. An ein Gerätetraining war nicht zu denken.



Vor einer Woche war Seitz zudem zur Aktivensprecherin Geräteturnen weiblich des Deutschen Turner-Bunds (DTB) gewählt worden. Damit vertritt sie im Olympiazyklus 2025-2028 die Interessen und Meinungen der Turnerinnen gegenüber dem Verband und hat Stimmrecht im disziplinspezifischen Lenkungsstab. Am Mittwoch wird sie in Frankfurt erstmals an einer Sitzung des Lenkungsstab teilnehmen. Es soll nach SWR-Informationen dabei auch um die Aufarbeitung der Missstände an den deutschen Turn-Stützpunkten gehen.

Elisabeth Seitz berichtet über Machtmissbrauch am Bundesstützpunkt Mannheim

Anfang Februar hatte Seitz exklusiv im SWR selbst von ihren schlimmen Erfahrungen während ihrer Zeit am Bundesstützpunkt Mannheim berichtet.

Von 2006 bis Ende 2014 hatte Seitz dort unter der heutigen Bundestrainerin Nachwuchs weiblich, Claudia Schunk, trainiert. Die deutsche Rekordturnerin hatte damals laut eigener Aussage übergriffiges Verhalten, Demütigungen und Machtmissbrauch erleben müssen.

