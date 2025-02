FSV klettert auf Platz sechs Jonathan Burkardt grätscht Mainz 05 zum Sieg in Heidenheim Stand: 16.02.2025 21:52 Uhr

Der 1. FC Heidenheim kommt in der Bundesliga weiter nicht vom Fleck. Mainz 05 hingegen durfte sich dank eines starken Startelf-Comebacks von Jonathan Burkardt über drei Punkte freuen.

Der 1. FSV Mainz 05 hat zum Abschluss des 22. Spieltags mit 2:0 beim 1. FC Heidenheim gewonnen und springt damit auf Tabellenplatz sechs. Heidenheim steckt nach der fünften Bundesliga-Niederlage nacheinander weiter im Tabellenkeller fest und bleibt nur aufgrund des um fünf Treffer besseren Torverhältnisses auf Rang 16 und damit vor dem punktgleichen VfL Bochum (beide 14 Punkte).

"Wir haben viele zweite Bälle gut eingesammelt und sind dann in den richtigen Situationen vor dem Tor eiskalt gewesen", sagte der Mainzer Angreifer Jonathan Burkardt nach dem Spiel im Sportschau-Interview. Heidenheims Kapitän Patrick Mainka tat sich schwer, eine Erklärung für die nächste Niederlage zu finden: "Es ist jede Woche irgendwie das gleiche. Gleicher Spielverlauf, wir sind schon drin und auf Augenhöhe, aber am Ende reicht es einfach nicht. Das wiederholt sich gerade Woche für Woche."

Viel Rotation bei Heidenheim, Burkardt mit Startelf-Comeback

Heidenheims Trainer Frank Schmidt veränderte seine Startelf im Vergleich zum erfolgreichen Auftritt in Kopenhagen auf acht Positionen, bei den Mainzern stand Stürmer Jonathan Burkardt nach seiner Verletzungspause erstmals seit Mitte Januar wieder in der Startformation.

Beide Teams begannen am Sonntagabend abwartend, gefährliche Torszenen waren in der Anfangsphase rar gesät. Ein Schuss von FCH-Verteidiger Tim Siersleben ging deutlich am Mainzer Gehäuse vorbei (12. Minute), auf der anderen Seite verhinderte Patrick Mainka mit einer starken Grätsche die Entstehung einer Großchance für 05-Angreifer Nelson Weiper. Erste Prüfungen für einen der beiden Torhüter gab es erst Mitte der ersten Hälfte, Robin Zentner parierte zweimal stark die Schüsse von Mathias Honsak (25.) und Patrick Mainka (26.).

Burkardt schießt Mainz 05 zur Halbzeit-Führung

In einer Phase, in der Heidenheim dem Führungstreffer etwas näher war, schlugen die Gäste zu. Anthony Caci spielte einen scharfen Pass von Rechtsaußen in den Strafraum, Jonathan Burkardt grätschte den Ball unbedrängt und unhaltbar ins lange Eck - das 0:1 (29.). Paul Nebel hatte bis zum Pausenpfiff die einzige weitere Chance der Partie, seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte FCH-Keeper Kevin Müller (38.).

Weiper erhöht kurz nach dem Seitenwechsel

Keine vier Minuten nach dem Seitenwechsel legte Mainz nach. Wieder war Jonathan Burkardt beteiligt - und zwar wieder mit einer Grätsche. Der zweimalige deutsche A-Nationalspieler lief in halblinker Position in den Strafraum und flankte den Ball im Rutschen zu Nelson Weiper, der ohne Mühe zum 0:2 einköpfen konnte (49.). Die Gastgeber schüttelten den erneuten Rückschlag schnell ab und hatten durch einen Volleyschuss von Honsak die gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch Zentner lenkte den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte (52.).

In der 62. Minute war das starke Startelf-Comeback von Jonathan Burkardt beendet, nach einem Tor und einem Assist machte er Platz für Jae-Sung Lee. Der FCH bemühte sich nach Kräften, zurück ins Spiel zu kommen, doch Mainz stand defensiv stabil und hatte durch Caci sogar die Chance aufs dritte Tor - Kevin Müller parierte sehenswert (71.). Heidenheim entwickelte insgesamt zu wenig Torgefahr, wirklich zwingend wurde es erst in der 74. Minute, als Marvin Pieringers Schuss aus Nahdistanz in letzter Sekunde von Dominik Kohr per Grätsche entschärft wurde. In der 89. Minute stand wieder Pieringer im Fokus, als er mit seinem Schuss am abermals hervorragend reagierenden Zentner scheiterte.

Insgesamt fehlte Heidenheim die Durchschlagskraft, während Mainz 05 dank einer sehr seriösen Mannschaftsleistung drei Punkte mit nach Rheinhessen nehmen durfte.

Heidenheim in der Conference League gefordert

Für den 1. FC Heidenheim geht es am Donnerstag (20.2., 18:45 Uhr) mit dem Playoff-Rückspiel in der Conference League gegen den FC Kopenhagen weiter. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel kann das Team von Frank Schmidt den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Am darauffolgenden Sonntag (23.2., 15:30 Uhr) ist Heidenheim in der Bundesliga bei RB Leipzig zu Gast. Mainz 05 empfängt einen Tag vorher (22.2., 15:30 Uhr) den FC St. Pauli.

