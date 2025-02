Freitagsspiel Schwache Nullnummer zwischen Augsburg und Leipzig Stand: 14.02.2025 22:23 Uhr

Der FC Augsburg und RB Leipzig haben sich in einem schwachen Bundesligaspiel 0:0 getrennt.

Durch das Remis bleibt Leipzig Tabellenvierter. Augsburg steht ohne große Abstiegssorgen auf Rang zwölf.

Onyeka vergibt die beste Chance auf ein Tor

Die erste Hälfte blieb ereignisarm, ohne klare Chancen und ohne Tore ging es in die Kabinen. In der zweiten Hälfte hatte Benjamin Šeško die erste echte Chance: Er scheiterte per Kopf aus sechs Metern nach einer Flanke von Kevin Kampl an Augsburgs Verteidiger Chrislain Matsima, der klärte (66.). Auf der anderen Seite kam Kristijan Jakic auf Flanke von Marius Wolf zu einem Kopfball - den abgefälschten Versuch lenkte Torwart Peter Gulácsi über die Latte (73.).

Leipzigs Benjamin Sesko

Als das 0:0 bereits unvermeidbar schien, hatte Augsburg doch noch die große Chance zum Siegtor: Dimitris Giannoulis setzte bei einem stark gespielten Konter mit einem Pass von links Frank Onyeka stark in Szene - doch der schoss aus 13 Metern in zentraler Position völlig freistehend rechts am Tor vorbei (81.).

Der Augsburger Onyeka im Zweikampf mit David Raum

Das Spiel nahm nun doch noch unerwartet Fahrt auf: Eine Flanke von David Raum köpfte Nedeljković köpfte an die Latte (90.+2).

Augsburg in Gladbach, Leipzig gegen Heidenheim

Augsburg ist kommende Woche in Gladbach gefragt (22.02., 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt Leipzig die Mannschaft aus Heidenheim (15.30 Uhr).