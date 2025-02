Bochum jubelt Bochum versetzt BVB den nächsten Nackenschlag Stand: 15.02.2025 18:10 Uhr

Trotz des Erfolges zuletzt in der Champions League hat Borussia Dortmund beim VfL Bochum die nächste Niederlage kassiert. Das ersatzgeschwächte Team von Dieter Hecking siegte am Samstag mit 2:0 (2:0). Der VfL arbeitet am Klassenerhalt, Dortmund ließ eine Reihe hochkarätiger Chancen aus und zeigte unerklärliche Aussetzer.

Verantwortlich für den Bochumer Sieg war ein Doppelschlag von Georgios Masouras in Halbzeit ein, bei dem er zum Teil tatkräftige Mithilfe vom BVB hatte. Der Grieche, im Winter von Olympiakos Piräus zum VfL gewechselt, drückte einen Schuss von Philipp Hofmann, der aller Wahrscheinlichkeit nach von selbst ins Tor gegangen wäre, über die Linie. Da BVB-Keeper Gregor Kobel noch den Schuh an den Ball gebracht hatte, ging der Mittelstürmer auf Nummer sicher (33.).

Einen kompletten Aussetzer leistete sich Niklas Süle nur zwei Minuten später, als er in Bedrängnis den Ball zurückspielte, aber dies mit viel zu wenig Präzision und Schwung machte und so den Ball perfekt in den Lauf des lauernden Bochumer Angreifers spielte. Der ließ mit einem Lupfer Kobel erneut keine Chance (35.). Süle war nach längerer Verletzungspause zurück in die Abwehr der Schwarzgelben gekommen, litt aber sichtlich an mangelnder Matchpraxis.

"Es ist schwer, dafür eine Erklärung zu haben" , sagte Kobel nach der Partie zur Sportschau, "wir wussten was kommt. Der Coach hat uns genau vorbereitet. Sie sind super aggressiv, sie versuchen zu pressen. Uns hat nichts überrascht, aber trotzdem haben wir es nicht geschafft, dagegen zu halten." "Es war heute für mich motional, wieder in der Bundesliga im Tor zu stehen" , sagte Horn am ARD-Mikrofon, "ich bin dem VfL unglaublich dankbar, dass ich mich hier wieder zeigen durfte." Und er fügte hinzu: "Ich habe der Mannschaft in der einen Szene gut weiterhelfen können, und ich bin unfassbar stolz uf die gesamte Leistung der Mannschaft."

Horn mit Bundesliga-Comeback

Zu diesem Zeitpunkt hatte Timo Horn im Tor der Gastgeber gezeigt, dass er auch in drei Jahren Bundesliga-Abwesenheit nichts verlernt hatte. Als Serhou Guirassy Erhan Masovic mit einem Haken aussteigen ließ und freistehend aus elf Metern abzog, ahnte der erfahrene Keeper die Schussrichtung und zeigte eine Topparade gegen den Dortmunder Mittelstürmer (11.). Zuvor war Masouras mit einem Schussversuch an Kobel gescheitert (4.). Auch kurz vor der Pause ließ Guirassy bei zwei dicken Chancen mindestens den sicheren Ausgleich liegen.

Horn hatte im Sommer 2023 nach zwölf Jahren beim 1. FC Köln keinen neuen Vertrag bekommen, und war im Sommer 2024 von RB Salzburg als Ersatzkeeper nach Bochum gewechselt.

Bochum ersatzgeschwächt

Bochums Trainer Dieter Hecking musste auf gleich vier Stammspieler verzichten: Patrick Drewes, Maximilian Wittek, Felix Passlack und Topstürmer Myron Boadu mussten allesamt passen. Dennoch zeigten die vom Abstieg stark bedrohten Gastgeber so gut wie keine Abstimmungsschwierigkeiten.

Dortmund bemühte sich um Stabilität, wirkte aber trotz des Erfolges in der Champions League bei Sporting Lissabon nicht übermäßig selbstbewusst und zeigte vor allem einen veritable Abschlussschwäche.

BVB lässt Chance um Chance liegen

So hielt im zweiten Spielabschnitt Horn erneut sicher einen Schuss von Julian Brandt, der aus der Drehung aber viel zu zentral abschloss.

Dortmund hingen die vergebenen drei Chancen von Guirassy und die Mithilfe von Süle wie Blei in den Klamotten. Dafür nutzten die Gastgeber den Raum, den der große Ruhrgebiets-Nachbar ließ: Tom Krauß bediente Gerrit Holtmann, der aber für den Abschluss zu viel Zeit brauchte. Karim Adeyemi konnte stören und Kobel klären.

Kobel verhindert dritten Masouras-Treffer

Und Kobel musste weiter alles zeigen, was ihn zum Toptormann macht: Mit einem Blitzreflex verhinderte er den dritten Treffer von Masouras, dem diesmal der gerade eingewechselte Dortmunder Yan Couto den Ball "überlassen" hatte (69.).

Doch was Dortmunds neuer Trainer Niko Kovac auch probierte - es fruchtete nicht. Der für Jamie Gittens in die Partie genommene Maxi Beier blieb blass, Julien Duranville konnte kaum Akzente setzen.

Zwar warf die Borussia in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, aber die Gäste ließen jegliche Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit vermissen und sind zur Zeit nicht besser als "untere Tabellenhälfte".

Bochum in Wolfsburg, Dortmund gegen Union Berlin

Bochum muss am nächsten Spieltag auswärts in Wolfsburg ran (22.02., 15.30 Uhr). Am Abend empfängt Dortmund Union Berlin zum Topspiel (18.30 Uhr).