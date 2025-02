Fußball | Bundesliga Hoffenheim bezwingt Bremen auf "wundervolle Art und Weise" Stand: 16.02.2025 20:37 Uhr

Durch den 3:1-Erfolg bei Werder Bremen hat die TSG Hoffenheim drei wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Für Trainer Christian Ilzer war es die geforderte Reaktion auf die Klatsche gegen Union Berlin.

Die 0:4-Pleite gegen Union Berlin in der Vorwoche hatte Spuren hinterlassen, die blutleere Vorstellung der Hoffenheimer hatte die Abstiegsängste im Kraichgau verschärft. Trainer Christian Ilzer forderte im Spiel gegen Bremen deshalb von seinem Team eine leidenschaftliche Leistung - mit Erfolg: Trotz eines frühen Rückstands erkämpfte sich die TSG einen 3:1-Sieg bei den Hanseaten und verschaffte sich im Tabellenkeller Luft auf die Abstiegsränge.

"Wir sind alle sehr, sehr glücklich, hier gewonnen zu haben", sagte der Coach nach der Partie, "nach der Union-Klatsche tut uns das allen sehr gut - nicht nur für die Tabelle, sondern auch für den Kopf." Und auch Mittelfeldmann Anton Stach fand: "Wir haben eine Reaktion gezeigt im Vergleich zum letzten Spiel. Das war extrem wichtig".

Hoffenheim gerät früh in Rückstand, Stach leitet Wende ein

Dabei startete die Partie alles andere als glücklich aus Sicht der Hoffenheimer. Denn nach gerade einmal sieben Minuten traf Stanley Nsoki nach einer scharfen Hereingabe per Kopf ins eigene Tor. "Das war extrem bitter", kommentierte Mitspieler Stach die Situation, "es war eigentliche keine gefährliche Situation und deshalb sehr unglücklich." Trotzdem sei sein Team ruhig geblieben und habe den "Matchplan" weiter verfolgt.

Der Tabellen-15. erarbeitete sich einige Torchancen und kam durch Anton Stach in der 28. Minute zum Ausgleich. Noch vor der Halbzeitpause drehte Tom Bischof die Partie dann mit seinem Treffer zum 2:1 zugunsten der Gäste. "Wir sind schnell zurückgekommen und haben einen guten Rhythmus gefunden", sagte Ilzer, "es war vor allem auch eine gute Energie und eine gute Leidenschaft."

Orban sorgt für Enstand, Hoffenheim hofft auf Konstanz

Diese Leidenschaft zeigten die Kraichgauer auch im zweiten Abschnitt und spielten weiter mutig nach vorne. Marius Bülter scheiterte zunächst noch an Werder-Keeper Michael Zetterer, besser machte es nach gut einer Stunde Gift Orban, der nach schnellem Umschaltspiel und einer Flanke von Kramaric für den 3:1-Enstand (63.) sorgte. "Wir haben viel investiert für die Ballgewinne und haben es dann auf eine sehr gute fußballerische Art und Weise gelöst", lobte Ilzer. "Das muss in den Köpfen drin sein: Den Ball zu jagen und daraus unmittelbare Torchancen zu kreieren. Und mit diesem Stilmittel sind wir heute erfolgreich gewesen", so der Österreicher weiter.

Diese "wundervolle Art und Weise" zu spielen, will Ilzer nun mit in die nächsten Partien nehmen. "Wir müssen Konstanz reinbringen und die Ausreißer nach unten wie gegen Union wegbekommen", sagte der 47-Jährige. Die nächste Chance dazu bekommen die Kraichgauer am kommenden Sonntag (23.02., 19:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart.

Sendung am So., 16.2.2025 23:20 Uhr, SWR Sport, SWR