Fußball | 3. Liga Hammer von Lemmer: Waldhof Mannheim verliert auch gegen Dynamo Dresden

Der SV Waldhof Mannheim steckt weiter in der Ergebniskrise. Trotz ansprechender Leistung verloren die Kurpfälzer bei Dynamo Dresden und damit das dritte Ligaspiel nacheinander.

Dynamo Dresden ging am Freitagabend (13.12.) als Tabellenzweiter klar favorisiert ins Duell mit dem Tabellenfünfzehnten Waldhof Mannheim. Und die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht: Vinko Sapina per Linksschuss (5. Minute) und Christoph Daferner per Kopf (8.) näherten sich dem Tor von Waldhof-Schlussmann Jan-Christoph Bartels an. Nur eine Minute später musste der Mannheimer Keeper das erste Mal hinter sich greifen. Dresdens Niklas Hauptmann grätschte in eine scharfe Hereingabe von Jakob Lemmer, von der leichten Berührung Hauptmanns beeinflusst fand der Ball über den Innenpfosten den Weg ins Tor - 1:0 (9.).

Waldhof Mannheim wurde nach dem Rückstand aktiver, erarbeitete sich nach einer Viertelstunde erste Chancen. Die größte Möglichkeit ergab sich nach einem Eckball, als erst Samuel Abifade seinen Mitspieler Maximilian Thalhammer abschoss und danach Julian Rieckmann an Dynamo-Torhüter Tim Schreiber scheiterte (17.). Danach passierte lange wenig Spannendes vor den Toren - bis kurz vor der Pause. Erst scheiterte Waldhofs Lukas Klünter mit einem Rechtsschuss knapp (41.), auf der anderen Seite verpassten Daferner (42.) und Hauptmann den möglichen zweiten Treffer für Dynamo.

Sascha Voelcke gleicht für Waldhof Mannheim aus

Das offensivfreudigere Team direkt nach dem Seitenwechsel war Waldhof Mannheim. Samuel Abifade traf mit einem satten Linksschuss nur die Unterkante der Latte (49.), leitete damit aber eine starke Phase der Gäste ein. Zwei Minuten später zog wieder Abifade ab, den geblockten Ball nahm Sascha Voelcke aus dem Lauf auf und verwandelte dann im Strafraum überlegt mit rechts ins lange Eck - 1:1 (51.).

In dieser Phase, in der die Kurpfälzer gut drin waren im Spiel, brachte Lemmer die Sachsen wieder in Führung. Sein Gewaltschuss aus mehr als 16 Metern schlug genau unter der Latte ein, Bartels war zum zweiten Mal geschlagen (65.). Der SV Waldhof gab sich nicht auf und hatte in der 79. Minute eine gute Chance zum erneuten Ausgleich, doch Jonas Oehmichen blockte den gefährlichen Schuss des eingewechselten Kennedy Okpala. Bis in die Nachspielzeit gab Mannheim alles, um noch zum Ausgleich zu kommen - ohne Erfolg. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage bei Dynamo Dresden auf dem Spielbogen - es war die dritte Niederlage nacheinander in der 3. Liga.

Waldhof weiter im Keller, Dresden vorerst Tabellenführer

Durch die Niederlage könnte Waldhof Mannheim an diesem Wochenende auf einen Abstiegsplatz rutschen, während Dynamo Dresden mindestens bis Sonntag Tabellenführer in der 3. Liga ist.

