Fussball | Regionalliga "Haben das Momentum bei uns" - Der Höhenflug der Stuttgarter Kickers Stand: 29.09.2023 08:07 Uhr

17 Punkte nach neun Spielen. Die Stuttgarter Kickers sind nach dem Aufstieg erfolgreich in die Regionalliga-Saison gestartet. Sportdirektor Marc Stein blickt positiv auf den Saisonstart der Schwaben zurück.

Fünf lange Jahre spielten die Stuttgarter Kickers in der Oberliga Baden-Württemberg. Zweimal scheiterten sie knapp und strauchelten in den Aufstiegsspielen.

Vergangene Saison gelang der Aufstieg in die Regionalliga Südwest frühzeitig. Dort stehen die Degerlocher nach neun Spielen auf dem zweiten Platz, punktgleich mit dem Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II, wobei es in der Tabelle noch sehr eng zugeht. Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen.

Neuzugänge schlagen ein

Was sind die Gründe für den starken Start der Kickers? Wesentlich ist die Transferstrategie der Kickers. Drei der neun Neuzugänge trafen bereits in den bisherigen Saisonspielen, Christian Mauersberger etwa vierfach. Vergangenes Wochenende sorgte der vom SGV Freiberg ablösefrei gekommene offensive Mittelfeldspieler für den 1:0-Heimsieg über die TSG Hoffenheim II.

"Uns war es wichtig, dass wir Leute dazu holen, die entweder das Professionelle schon hatten oder auch schon erlebt haben und auch Erfahrungen mitbringen, die unsere Jungs noch nicht so viel erlebt haben", sagt Marc Stein, Sportdirektor der Kickers gegenüber SWR Sport. Der Plan ist es, die bereits vorhandene Erfahrung mit frischer Qualität anzureichern.

Heimstärke auf der Waldau

Bei den Kickers will man erfolgreichen Fußball spielen und Emotionen entfachen. Das gelingt diese Saison sichtlich gut, zuhause sind die Schwaben noch ungeschlagen. Ein weiterer Faktor für den sportlichen Erfolg sind die Fans. Die durchschnittlich über 4.000 Zuschauer auf der Waldau können in der bisherigen Saison nur die Kickers aus Offenbach toppen. Ein Aspekt, der auch Stein wichtig ist: "Wir versuchen nahbar zu sein, versuchen den Fans auch was zu bieten und das gelingt uns im Moment gut. Wohlwissend, dass es irgendwann auch mal Phasen gibt, wo es nicht optimal läuft, aber wir haben das Momentum bei uns."

Enges Rennen an der Tabellenspitze

Trotz der guten Platzierung trennen die Schwaben nur einen Punkt von Platz sechs. Gerade deshalb will der Sportdirektor der Kickers nicht zu weit in die Zukunft blicken. Wichtig sei es, weiter Spiele zu gewinnen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln.

"Es gibt keine Mannschaft, die herausragend performt in der Liga. Es ist viel möglich, wir bleiben bei uns und wollen uns weiterentwickeln und weiter verbessern", so Stein.

Am kommenden Wochenende kann die Tabelle nämlich schon wieder ganz anders aussehen, die Kickers gastieren beim punktgleichen Tabellennachbarn SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.