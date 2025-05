Vermummt und mit Pyrotechnik Großeinsatz in Karlsruhe: Polizei verhindert Eskalation durch Eintracht Frankfurt-Fans Stand: 18.05.2025 19:05 Uhr

Die Karlsruher Polizei ist am Samstag zweimal mit starken Kräften ausgerückt, um mögliche Ausschreitungen durch Fans des Fußballvereins Eintracht Frankfurt zu verhindern.

Von Greta Hirsch

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Polizei am Samstagabend in Karlsruhe ausgerückt. Der Grund: mögliche Ausschreitungen durch Fans des Fußballvereins Eintracht Frankfurt.

Nach eigenen Angaben wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine unbekannte Anzahl von Eintracht-Fans auf der Rückreise des Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg möglicherweise eine Auseinandersetzung mit anderen Fans in Karlsruhe planen würden. Aus diesem Grund führte die Polizei zunächst Aufklärungsmaßnahmen im Bereich des Hauptbahnhofs, des Bahnhofs im Stadtteil Durlach und der Karlsruher Innenstadt durch.

Frankfurter Fußballfans zünden Pyrotechnik am Karlsruher Bahnhof

Gegen 21:30 Uhr hielten sich etwa 30 zum Teil vermummte Fans während des Umstiegs am Karlsruher Hauptbahnhof auf und zündeten vereinzelt Pyrotechnik. Dabei machten sie sich auf den Weg aus dem Bahnhofsgebäude in Richtung Zoologischer Garten und wurden von alarmierten Einsatzkräften der Polizei nach deutlichen Ansprachen zurück ins Gebäude verwiesen.

Eine halbe Stunde später wurde die Polizei darüber informiert, dass bis zu 300 Frankfurt-Fans am Bahnhof in Durlach aus einem Anschlusszug ausgestiegen waren. Laut Zeugenaussagen sollen sich mehrere Personen vermummt und mutmaßlich mit Messern bewaffnet haben. Einige seien bereits auf dem Weg in Richtung Innenstadt gewesen. Letztlich konnte die Polizei die Gruppe in den Bahnhof und in den wartenden Zug zurückdrängen.

Staatsanwaltschaft muss Strafanzeige gegen Frankfurter Fanszene prüfen

Im weiteren Verlauf der Fan-Rückreise kam es im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei zu weiteren Zwischenfällen wie Sachbeschädigungen und den Missbrauch von Notfallhilfen. Derzeit laufen laut Polizei die Ermittlungen.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Karlsruhe kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen. Verletzt wurde niemand, auch der Bahnverkehr war bei beiden Geschehnissen zu keiner Zeit beeinträchtigt. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe muss jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs prüfen.

