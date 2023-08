3. Liga Frühe Führung - Sandhausen gewinnt deutlich gegen 1860 München Stand: 26.08.2023 18:28 Uhr

Am vierten Spieltag der 3. Liga empfing der SV Sandhausen den TSV 1860 München. Beim 3:0-Sieg für den SVS schossen Schuster (4.), Ehlich (45.) und Stolze (87.) die Tore.

Nach vier Minuten zeigte der Zweitliga-Absteiger Sandhausen im Stadion am Hardtwald, dass er nach der Niederlage unter der Woche gegen Erzgebirge Aue wieder punkten wollen. Neuzugang Rouwen Hennings schoss aus knapp 20 Metern aufs Tor. Diesen Abschluss konnte der Münchener Torwart Hiller noch parieren, ließ den Ball aber abprallen. Sandhausens Lion Schuster kam zum Nachschuss und erzielte die frühe Führung für den SVS.

SVS baut Führung vor der Halbzeitpause aus

Die Gäste aus München kamen dann besser ins Spiel, aber der SV Sandhausen hatte nach einer halben Stunde zweimal die Chance, die Führung auszubauen. Zunächst fiel ein Kopfball von Hennings auf die Latte, anschließend kam der Ball per Fallrückzieher durch Otto wieder zum Tor. Allerdings parierte 1860-Keeper Marco Hiller. Besser lief es dann aus SVS-Sicht kurz vor der Halbzeitpause. Christoph Ehlich zog nach Vorarbeit von David Otto mit rechts ab - zur 2:0-Führung für die Sandhäuser (45. Minute).

Ungefährdeter Sieg für den SV Sandhausen

Die Münchener kamen dann mit drei neuen Spielern aus der Kabine: Für Kurt, Starke und Greilinger waren dann Sulejmani, Guttau und Lang im Spiel. Die erste Chance in der zweiten Hälfte war es dann Marlon Frey, der aus 18 Metern aufs Tor zielte (51.) Sandhausen blockte den Ball aber. Der SVS überlies das Spiel in der Folge weitgehend den Gäste aus München. In der 67. Minute haben die Löwen dann die Möglichkeit auszugleichen. Joel Zwarts scheiterte aber am Aluminium. Die Müchnener dominierten das Spiel, es fehlte allerdings die Präzision. In der 87. Minute macht dann Sebastian Stolze für den SV Sandhausen alles klar. Freigespielt von Evina ging Stolze zunächst an dem Münchener Keeper vorbei. Er scheiterte im ersten Versuch, sorgte dann aber für den 3:0-Endstand für den SV Sandhausen, der damit im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg einfährt.

Der SV Sandhausen steht auf Tabellenplatz vier, die Münchener auf Rang sechs. Am kommenden Spieltag empfängt München Erzgebirge Aue, der SV Sandhausen tritt beim Halleschen FC an.