Gemeinderat zieht Bewerbung als Spielort und Host City zurück Frauen-Fußball-EM 2029: Stuttgart will nicht Gastgeber sein Stand: 06.02.2025 20:06 Uhr

Public Viewing auf dem Schlossplatz und gemeinsam feiern bei der Fußball-EM der Frauen 2029? Fehlanzeige. Der Stuttgarter Gemeinderat will die Bewerbung als Host City zurückziehen.

Der Stuttgarter Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend dafür entschieden, die Bewerbung als Austragungsort und Host City für die Frauen-Fußball-Europameisterschaft 2029 zurückzuziehen. Nachdem im vergangenen Jahr ein Fußball-Fest für die Männer-EM ausgetragen wurde, waren nun mehrere Parteien gegen eine baldige Host City-Wiederholung.

Gemeinderat dagegen: Stuttgart wird keine Host-City bei Frauen-EM

Stuttgart hatte sich eigentlich als Gastgeber-Stadt für die Frauen-Fußball-EM in Deutschland beworben. Der veranschlagte Kostenpunkt: Mindestens 10 Millionen Euro zur Austragung der Spiele und als Host City. Wegen der aktuellen Haushalts- und Finanzlage hatten aber mehrere Fraktionen im Gemeinderat Bedenken.

Er sehe ein Defizit auf die Stadt zukommen, sagte Stadtrat Markus Reiners (CDU). Außerdem befürchtet er, dass die MHP-Arena zu groß sein könnte, da beim Frauen-Fußball in der Regel nicht so viele Zuschauer zu erwarten seien. Die finanzielle Lage sei nun anders als damals, als sich die Stadt für die Männer-EM beworben hatte, sagte Dejan Perc, Sprecher für SPD und Volt. Eine Ausgabe von 10 Millionen Euro passe nicht zum aktuellen Sparkurs. Am Ende müsse in anderen Bereichen gespart werden, etwa bei der Kultur oder im Sozialen und diese Akteure seien das ganze Jahr über in Stuttgart, nicht nur für ein Großevent.

Nach dem Ende der Fußball-EM der Männer 2024 hatte die Stadt Stuttgart positive Bilanz gezogen:

OB Nopper für Stuttgart als Hostcity der Frauen-Fußball-EM

Rose von Stein (Freie Wähler) äußerte sich zuversichtlicher. Die Freien Wähler würden den Marketingvorteil für die Stadt sehen. Auch Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte sich trotz der aktuellen Finanzlage für ein Weiterlaufen der Bewerbung ausgesprochen. Schließlich sei Stuttgart eine Sport- und Fußballstadt, die bereits viele Fußball-Märchen erlebt habe: "Und weil 2024 ein voller Erfolg war und ich glaube, dass es bei den Frauen auch ein Erfolg wäre". Zudem sei das Stadion frisch saniert für 140 Millionen Euro und solle für mehr internationale Austragungen genutzt werden. Auch Florian Pitschel (Bündnis 90/Die Grünen) sprach sich gegen den Rückzug der Bewerbung aus. Es gebe immer mehr Zuschauer beim Frauenfußball, so Pitschel. Außerdem hätten niedrigere Ticketpreise den Vorteil, dass sich auch Familien einen Stadionbesuch leisten könnten - anders als bei der Männer-EM in 2024.

Diese Meinungen wurden allerdings im Gemeinderat überstimmt. Stuttgart wird die Bewerbung zurückziehen.

Enttäuschung von VfB Stuttgart und baden- württembergischem Staatsministerium

Für den Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, sendet die Entscheidung ein falsches Signal. Es sei eine verpasste Chance, Stuttgart als bedeutende Sportstadt weiter zu positionieren, insbesondere im Sinne der Gleichberechtigung. Auch der Staatssekretär im baden-württembergischen Staatsministerium, Florian Hassler (Bündnis 90/Die Grünen), drückte sein Bedauern in einem Schreiben mit. Die Europameisterschaft sei weit mehr als ein sportliches Großereignis. Sie stehe für europäischen Zusammenhalt. Laut Staatsministerium begeistert der Frauenfußball Millionen von Fans.

14 Städte in Deutschland wollen weiter Host-City für Frauen-Fußball-EM werden

Laut UEFA hatten sich mit Stuttgart 15 Städte für die Frauen-Fußball-EM in Deutschland 2029 beworben. Darunter klassische Austragungsorte wie Berlin, München, Dortmund und Gelsenkirchen. Aber auch kleinere Großstädte wie Essen oder Rostock. Auch Freiburg hatte im Herbst noch überlegt, dann aber keine Bewerbung abgegeben. Die UEFA entscheidet im Dezember, welches Land die Frauen-Fußball-EM 2029 ausrichten wird.

