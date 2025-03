Fußball | Nationalmannschaft Finalrunde der Nations-League im Sommer auch in Stuttgart Stand: 24.03.2025 11:13 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft hat durch ein 3:3 gegen Italien das Final-Four-Turnier der Nations League erreicht. Gespielt wird im Juni auch in Stuttgart.

Wer spielt wann in Stuttgart?

Der Halbfinal-Einzug der deutschen Mannschaft ist der Grund, weshalb das Final-Four-Turnier in Deutschland ausgetragen wird. Die DFB-Elf bestreitet am 4. Juni in München gegen Portugal ihr Halbfinale (20:45 Uhr) in dem UEFA-Wettbewerb. In der anderen Vorschlussrunde stehen sich, einen Tag später (5. Juni), Titelverteidiger Spanien und Frankreich in der Arena des VfB Stuttgart gegenüber. Das Finale wird dann am 8. Juni in München gespielt. Die Partie um Platz drei wird vorher in Stuttgart (15:00 Uhr) stattfinden.

Wegen der größeren Kapazität wurde München als Austragungsort des Endspiels ausgewählt. Ab Montag beginnt die Detailplanung zwischen UEFA und DFB, und erst danach startet der Ticketverkauf.

Hat Deutschland jetzt Vorteile für die WM 2026?

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich durch den erstmaligen Einzug ins Final Four der Nations League einen vermeintlich leichteren Weg in Richtung WM 2026 geebnet. Der viermalige Weltmeister trifft in der Vierergruppe A auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Hätte sich Deutschland nicht für das Final Four qualifiziert, hätten in der WM-Qualifikation Norwegen, Israel, Estland und Moldau als Gegner gewartet.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 4. September mit einem Auswärtsspiel in der Slowakei in die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Das erste Heimspiel folgt drei Tage später in Köln gegen Nordirland. Im Oktober (10.) geht es in Sinsheim gegen Luxemburg weiter, gefolgt von der Begegnung in Nordirland (13.). Zum Abschluss der Qualifikation im November geht es nach Luxemburg (14.) und in Leipzig gegen die Slowakei (17.).

Nagelsmann nimmt keine Rücksicht auf die Klub-WM

Julian Nagelsmann hat angekündigt, dass er mit dem bestmöglichen Kader das Final-Four-Turnier im Sommer bestreiten will. Der Bundestrainer sagte nach dem Viertelfinalerfolg gegen Italien, dass er bei der Auswahl der Nationalspieler für das Turnier keine Rücksicht auf die anschließende Klub-Weltmeisterschaft nehmen werde. Das erstmals im XXL-Formal mit 32 Mannschaften stattfindende Vereinsturnier findet vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Aus der Bundesliga nehmen der FC Bayern München und Borussia Dortmund teil.

Sendung am Mo., 24.3.2025 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW