Landespokal Südbaden Entscheidung im Elfmeterschießen: Bahlinger SC holt Landespokal gegen Auggen Stand: 24.05.2025 17:38 Uhr

Der Bahlinger SC hat den Titel im südbadischen Pokal geholt. Der Sechstligist FC Auggen machte dem Regionalliga-Team das Spiel aber lange schwer.

Von Ann-Kathrin Rose

Spannend bis zum Schluss: Der Bahlinger SC ist seiner Favoritenrolle im Endspiel um den südbadischen Pokal gerecht geworden und hat sich mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen den FC Auggen durchgesetzt.

Der Regionalligist dominierte die Partie gegen den Sechstligisten Auggen erwartungsgemäß in der Anfangsphase, Chancen und große Highlights aber blieben lange Mangelware. Und das auch, weil Auggen aufmerksam und mit viel Präsenz verteidigte – so ging es ohne Tore in die Pause.

Im zweiten Durchgang machte der Sechstligist genau so weiter. Davino Knappe aber erspielte sich und den Bahlingern dann doch eine Torchance, der Abschluss aber ging knapp am Pfosten vorbei (66.). Weil auch nach 90 Minuten keines der beiden Teams den Ball im Kasten untergebracht hatte, ging es in die Verlängerung.

Elfmeterschießen mit glücklichem Ende für Bahlingen

In der stemmte sich Auggen gegen die favorisierten Bahlinger und spielte sich sogar noch eine gute Gelegenheit raus: Yannis Kalchschmidt aber scheiterte an BSC-Schlussmann Benedikt Grawe. In der Schlussphase der Verlängerung gab es für beide Teams noch einmal hochkarätige Chancen, ein Treffer fiel vor dem Elfmeterschießen aber nicht mehr. In dem zeigte der Bahlinger SC dann keine Nerven und sicherte sich den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals.

