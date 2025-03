"Vorwürfe spielen eine Rolle" DTB-Pokal in Stuttgart - Turnen in Zeiten der Aufruhr Stand: 26.03.2025 17:16 Uhr

Nicht nur wegen der 40. Jubiläumsausgabe steht der traditionsreiche DTB-Pokal in Stuttgart im Jahr 2025 unter besonderer Beobachtung.

Im deutschen Turnen ist die Sehnsucht groß. Nach Normalität, nach einem Fokus auf sportliche Höchstleistungen, nach einem unbeschwerten Familienevent in einer gut besuchten Arena. Doch die Affäre um die Missbrauchsmeldungen an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim zieht immer weitere Kreise - und wirft nun auch einen Schatten auf den DTB-Pokal in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

DTB-Pokal 2025 in Stuttgart: "Besonderer als sonst"

"Es ist leider etwas besonderer als sonst", sagte Matthias Ranke, Vizepräsident Geschäftsführung beim Schwäbischen Turnerbund (STB), beim Medien-Auftaktgespräch am Mittwoch (26.03.2025) vor dem Start der 40. Auflage des internationalen Turnfests, das von Donnerstag bis Sonntag in der Porsche-Arena stattfindet.

"Die Vorwürfe zahlreicher Athletinnen, die uns seit einigen Wochen begleiten, überschatten den DTB-Pokal nicht, aber sie spielen natürlich eine Rolle", fügte Ranke an. Erst Anfang dieser Woche wurde der seit dem Jahreswechsel schwelenden Debatte über Missstände im deutschen Turnen ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Stuttgart am vergangenen Montag (24.03.2023) bestätigte, wurden am Bundesstützpunkt in Mannheim "Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Objekten" durch "Kräfte des Landeskriminalamts" vollzogen.

DTB stellte Schunk frei

Bekannt wurde zudem, dass ein Ermittlungsverfahren gegen zwei namentlich nicht genannte Trainerinnen eingeleitet worden ist. Dieses habe laut Staatsanwaltschaft "einen Versuch der gefährlichen Körperverletzung, begangen am Bundesstützpunkt Mannheim, zum Gegenstand". Die Ermittlungen würden weiter andauern.

In der Vorwoche hatte der Deutsche Turner-Bund (DTB) die Bundestrainerin Nachwuchs Claudia Schunk für zunächst vier Wochen freigestellt. Schunk hatte einst in Mannheim die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz trainiert. Diese hatte Schunk kürzlich massiven Machtmissbrauch in der damaligen Zeit vorgeworfen. Der DTB betonte, dass "mit dieser Freistellung in keiner Weise das Ergebnis der laufenden Klärungen vorweggenommen wird".

60 Teams aus 24 Nationen turnen beim DTB-Pokal

Beim DTB-Pokal in Stuttgart werde nun die unabhängige Safe-Sports-Anlaufstelle für Athletinnen und Athleten in diesem Jahr noch erweitert, kündigte Ranke an. "Seitens des STB werden wir zudem jeden Tag mit Videoeinspielungen auf dieses Thema eingehen, damit wir die Zuschauer mitnehmen können", führte der Funktionär mit Blick auf die jüngsten Missbrauchsvorwürfe weiter aus, die erstmals kurz nach Weihnachten von ehemaligen Spitzenturnerinnen wie Tabea Alt erhoben worden waren und seinerzeit den Bundesstützpunkt in Stuttgart betroffen hatten.

Beim DTB-Pokal, wo es mit 60 Teams aus 24 Nationen in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung gibt, soll nun auch der Sport wieder im Mittelpunkt stehen, wie Ranke betonte - wenngleich mit Helen Kevric die derzeit beste deutsche Turnerin fehlt. Der DTB-Pokal gehöre in der Vorbereitung auf die Heim-EM in Leipzig (26. bis 31. Mai) nicht zu ihrem Zeitplan, sagte ihre neue Trainerin Aimee Boorman.

Turn-EM Ende Mai in Leipzig

Auch Seitz muss wegen ihrer Schulterverletzung, die gleichzeitig ihr EM-Aus bedeutet, passen. "Der DTB Pokal ist die zweite Teststation auf dem Weg zur EM nach Leipzig", sagte Männer-Cheftrainer Jens Milbradt. Das Team wolle "gegen die internationale Konkurrenz bestehen und das aktuelle Leistungsvermögen testen" - und dürfte dabei bemüht sein, sich nicht allzu sehr von der weiterhin großen Aufruhr im deutschen Turnen ablenken zu lassen.

Mit dabei ist Timo Eder vom MTV Ludwigsburg. Der 19-Jährige fiebert dem DTB-Pokal entgegen. "Es ist einfach ein großer Wettkampf. Es gibt extrem viele gute Turner, die mit dabei sind", sagte der 19-Jährige im Gespräch mit SWR Sport. Persönlich hat er sich nach einer "ziemlich guten" Vorbereitung vorgenommen, seine Übungen so abzurufen, wie er sie "im Training vorbereitet hat".

