Turn-WM in Antwerpen Deutsche Turner machen Olympia-Start und Team-Finale perfekt Stand: 01.10.2023 14:15 Uhr

Die Olympia-Teilnahme der deutschen Turner ist perfekt. Die Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB) belegte bei der WM in Antwerpen in der Qualifikation des Mannschafts-Mehrkampfes den fünften Platz und sicherte sich damit das Ticket für die Spiele in Paris 2024.

Lukas Dauser (Unterhaching), Pascal Brendel (Wetzlar), Lukas Kochan (Cottbus), Nils Dunkel und Nick Klessing (beide Halle/Saale) hatten am Samstag mit 248,862 Punkten Platz vier in der Zwischenwertung belegt. Zum Abschluss der Ausscheidung am Sonntag zog nur noch Kanada vorbei. Damit ist dem deutschen Team der für die Olympia-Qualifikation nötige Platz nicht mehr zu nehmen.

Bundestrainer Belenki: "Der schwierigste Wettkampf meines Lebens als Trainer"

Durch den fünften Rang sicherte sich das Quintett nicht nur den Startplatz für Olympia, sondern qualifizierte sich zudem für das Finale im Team-Wettbewerb am Dienstag. "Ich bin schon zufrieden. Die Leistung, die die Jungs abgeliefert haben, war Wahnsinn. Das war der schwierigste Wettkampf meines Lebens als Trainer", sagte Bundestrainer Valeri Belenki.

Dauser turnt zudem als 13. der Ausscheidung im Einzel-Mehrkampf am Donnerstag sowie am Sonntag im Barren-Finale. An seinem Paradegerät hatte der Olympia- und WM-Zweite mit 15,300 Punkten die Qualifikation gewonnen. Nils Dunkel erreichte als Achter das Finale am Pauschenpferd am Samstag.

Dritte Verletzung bei den deutschen Turnerinnen

Die deutschen Turnerinnen scheinen hingegen vom Verletzungspech verfolgt. Zwei Tage vor der Qualifikation im Mannschafts-Mehrkampf am Montag bangt das Team von Bundestrainer Gerben Wiersma bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen um den Einsatz von Lea Marie Quaas. Die 18-jährige Chemnitzerin hat sich im Podiumstraining am Freitag eine Knieblessur beim Sprung zugezogen. Ihr Einsatz sei fraglich, teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Samstag mit. Eine Entscheidung solle am Sonntagvormittag fallen. Anna-Lena König (Karlsruhe) würde als Ersatz ins Team rücken.

Zuvor waren bereits die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) wegen eines Achillessehnenrisses sowie Emma Malewski ausgefallen. Die ehemalige Schwebebalken-Europameisterin hatte sich bei einem Trainingssturz kurz vor der WM an ihrem Paradegerät die Syndesmose im linken Fuß gerissen. Ohne die beiden besten deutschen Mehrkämpferinnen 2023 müssen die DTB-Frauen bei der WM in Antwerpen antreten. Es ist die einzige Chance, sich als Team für die Olympischen Spielen zu qualifizieren.