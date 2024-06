Fußball | 2. Liga Der Sommerfahrplan des SSV Ulm 1846 Stand: 20.06.2024 15:08 Uhr

Der SSV Ulm hat eine historische Saison hinter sich. Nach 23 Jahren ist das Team von Thomas Wörle zurück in der 2. Bundesliga. So bereiten sich die Spatzen vor.

Mit einem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln am 36. Spieltag krönte sich der SSV Ulm 1846 vorzeitig zum Meister in der 3. Liga. Mit einem 4:2-Heimsieg gegen Verl am letzten Spieltag war der Abschluss dieser historischen Saison dann perfekt. Nach dem Abpfiff folgte eine rauschende Party - sowohl im Stadion als auch auf dem Münsterplatz.

Trainingsauftakt des SSV Ulm am 25. Juni

Am 25. Juni begrüßt Thomas Wörle seine Mannschaft zum öffentlichen Trainingsauftakt. Die SSV-Profis werden dann auf dem Trainingsplatz hinter der Gegentribüne zusammenkommen. Zwei Tage zuvor finden bereits erste Leistungstests statt. Diese sollen Aufschluss über die Fitness der Spieler geben.

Trainingslager in Oberstaufen

Vom 1. bis 7. Juli beziehen die Spatzen ihr Trainingslager in Oberstaufen, in welchem sie am alljährlichen Allgäuer Brauhaus Cup teilnehmen. Der FC Kempten begrüßt am 6. Juli neben dem SSV auch den FC Memmingen sowie den FC 08 Homburg im Illerstadion. Anpfiff der ersten Partie ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Testspiel-Gegner: FC Ingolstadt und VfB Stuttgart II

Für Ende Juli sind bisher zwei Testspiele geplant. Am 27. Juli gastiert der SSV Ulm beim FC Ingolstadt. Ein Tag darauf kommt es in Aitrach zum Aufsteiger-Duell: Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II.

Am 2. August startet dann die 2. Bundesliga. Die genauen Paarungen und Terminierungen wurden von der DFL noch nicht bekanntgegeben. Zwei Wochen später kommt es in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Kracher gegen den FC Bayern München (20:45 Uhr).