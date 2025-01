Biathlon | SWR Aktuell BW Wochenende Der DAV Ulm: Biathlon-Talentschmiede an der Donau Stand: 18.01.2025 20:13 Uhr

Welche Spitzensportart fällt Ihnen ein, wenn sie an die Donaustadt Ulm denken? Basketball oder Fussball?

Kaum jemand würde auf Biathlon gekommen? Dabei hat der Deutsche Alpenverein Ulm in den letzten Jahren

immer wieder vielversprechende Biathlon-Talente ausgebildet und hervorgebracht. Wie zuletzt die Junioren-

Weltmeisterin und Weltcupteilnehmerin Julia Tannheimer. Wir waren beim DAV in Ulm und haben

uns die Talentschmiede näher angeschaut.

Welche Spitzensportart fällt Ihnen ein, wenn sie an die Donaustadt Ulm denken? Basketball oder Fussball?

Kaum jemand würde auf Biathlon gekommen? Dabei hat der Deutsche Alpenverein Ulm in den letzten Jahren

immer wieder vielversprechende Biathlon-Talente ausgebildet und hervorgebracht. Wie zuletzt die Junioren-

Weltmeisterin und Weltcupteilnehmerin Julia Tannheimer. Wir waren beim DAV in Ulm und haben

uns die Talentschmiede näher angeschaut.

Sendung am Sa., 18.1.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW