Trotz schwerer Vorwürfe im Turnen Bundestrainer Wiersma vor DTB-Pokal: Sport soll im Vordergrund stehen Stand: 27.03.2025 15:52 Uhr

Turn-Bundestrainer Gerben Wiersma gibt im Gespräch mit SWR Sport Einblicke in die schwierige Vorbereitung auf den DTB-Pokal, die Ziele und wie schwer der Ausfall von Top-Turnerinnen wie Emma Malewski wiegt.

Es ist der 40. DTB-Pokal in Stuttgart. Direkt neben der Wettkampfhalle steht das Kunstturn-Forum, in dem Turnerinnen und Turnen trainieren. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es schwere Vorwürfe von aktiven und ehemaligen Turnerinnen, in Stuttgart und in Mannheim. Es geht um missbräuchliches Verhalten. Es gab personelle Konsequenzen, der Aufarbeitungsprozess läuft. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Frauen-Bundestrainer Gerben Wiersma ist in alle Prozesse eingebunden.

Den DTB-Pokal nutzt Wiersma auch, um zu sehen, wie der Leistungsstand der Turnerinnen ist - beim DTB-Pokal sollen auch junge Turnerinnen die Möglichkeit bekommen, sich vor großem Publikum zu präsentieren. Deshalb blickt Wiersma mit einer positiven Anspannung auf die Wettkämpfe in Stuttgart: "Wir freuen uns auf die sportlichen Wettkämpfe, weil es für uns auch eine wichtige Veranstaltung ist", so der 47-Jährige gegenüber SWR-Sport. Die Vorwürfe des Machtmissbrauchs werden thematisiert, sind präsent. Auch weil sich im Training im Vorfeld "sehr häufig personelle Konstellationen geändert haben", so Wiersma. Für eine professionelle Vorbereitung "war das nicht gut".

Kevric und Malewski fehlen beim DTB-Pokal

Topturnerin Helen Kevric fehlt in Stuttgart, sie sei nicht verletzt, sagt Wiersma, aber ihre Übungen seien noch nicht auf dem Level, um sie bei einem Wettkampf präsentieren zu können. In Stuttgart wurde zuletzt Aimee Boorman als verantwortliche Trainerin vorgestellt. Die 51-jährige Ex-Trainerin von Superstar Simone Biles aus den USA betreut am Stützpunkt unter anderem Kevric. Der DTB-Pokal gehöre in der Vorbereitung auf die Heim-EM in Leipzig (26. bis 31. Mai) nicht zum Zeitplan der Olympia-Achten im Mehrkampf, sagte Boorman.

Heißt: Keine Kevric und auch keine Elisabeth Seitz, die wegen einer Schulterverletzung passen muss. Und Emma Malewski musste ihren Auftritt und somit ihr geplantes Comeback (verletzungsbedingte zehnmonatige Wettkampfpause) absagen, sie hat sich beim ersten Training in Stuttgart an der rechten Wade verletzt. Auch wenn damit Publikumsmagneten fehlen werden, nimmt es Wiersma sportlich: "Ich habe 15 Turnerinnen in meinem Kader und nur acht sind hier. Sieben sind also nicht fit genug und eine davon ist Helen."

Das ist ein großartiger Wettkampf. Die Deutschen sind richtig gut darin, so eine Veranstaltung auszurichten. Aber auch das Publikum ist hier so richtig enthusiastisch. Gerben Wiersma über den DTB-Pokal

Beim DTB-Pokal in Stuttgart legt Wiersma seinen Fokus und den seiner Turnerinnen auf den Sport: "Im Mixed-Cup am Samstag wollen wir eine Medaille holen. Am wichtigsten wird es aber sein, dass wir Spaß beim Turnen haben."

Sendung am Do., 27.3.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg