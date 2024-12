Blitzstart und Traumtor Burkardt führt Mainz zum Sieg gegen Hoffenheim Stand: 01.12.2024 18:20 Uhr

Die 05er setzen ihren positiven Trend in der Bundesliga fort. Die TSG Hoffenheim bleibt unter dem neuen Trainer Christian Ilzer vieles schuldig.

Der 1. FSV Mainz 05 hat das Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 2:0 (2:0) gewonnen. Kapitän Jonny Burkardt brachte die Gastgeber früh in Führung (4. Minute) und legte per Traumtor nach (24.).

"Es ist sehr, sehr gut gelaufen. Vor allem die erste Halbzeit war wirklich top. Das war genau das, was wir machen wollten. Und vor allem wieder zu Null gewonnen, das macht uns sehr glücklich", sagte Matchwinner Burkardt nach dem Abpfiff im Sportschau-Interview.

"Mainz war das Team, das viel griffiger und mit viel mehr Intensität gespielt hat. Sie sind gerade da, wo wir hinwollen, was die Intensität und Lauffreudigkeit betrifft", sagte TSG-Trainer Christian Ilzer. "Die zweite Halbzeit ist uns dann besser gelungen, ohne dass wir oft gefährlich werden konnten."

Jubel brandete in der Mewa Arena schon vor dem Anpfiff auf, als der Stadionsprecher bekanntgab, dass Keeper Robin Zentner seinen Vertrag bei den Rheinhessen bis 2028 verlängert hat.

Mainz 05 mit Traumstart gegen Hoffenheim

Beide Teams starteten mit Rückenwind in die Begegnung. Mainz hatte zuletzt 3:0 in Kiel gewonnen, die TSG Leipzig mit 4:3 niedergerungen. Einen Rückschlag hatte es für die Kraichgauer dagegen am Donnerstag in der Europa League (0:3 bei Sporting Braga) gegeben.

Den besseren Start erwischten die Mainzer: Dominik Kohr kombinierte in der 3. Minute mit Burkardt und tauchte frei vor Oliver Baumann auf. Seinen verunglückten Abschluss konnte der TSG-Keeper entschärfen. Die 05er bleiben am Drücker. Kohr bediente Jae-sung Lee per No-look-Pass, dessen Hereingabe Burkardt im Zentrum ins leere Tor drückte. Traumstart für die 05er vor 30.400 Zuschauern, für die Hoffenheimer dagegen wie schon in Braga ein früher Rückschlag.

Baumann mit starkem Reflex - Bruun Larsen vergibt

Nur drei Minuten später hätte es beinahe 2:0 gestanden, doch Baumann kratzte Kaishu Sanos Kopfball nach einer Ecke von der Linie. Stefan Bells anschließender Versuch wurde ins Toraus abgefälscht. Wie aus dem Nichts kamen die Hoffenheimer in der 18. Minute zur großen Chance auf den Ausgleich. Zunächst traf Haris Tabakovic die Hereingabe von Andrej Kramaric nicht richtig, den Abpraller setzte Jacob Bruun Larsen dann freistehend über das Tor.

Gerade, als sich die TSG etwas ins Spiel gearbeitet hatte, schlugen die Mainzer erneut zu - und das spektakulär. Im Anschluss an einen Einwurf leitete Burkardt selbst ein, bekam den Ball wieder und drosch den Ball aus 18 Metern sehenswert zum 2:0 in den rechten Winkel. Die Hoffenheimer bemühten sich, Druck aufzubauen, doch das Spiel der Gäste blieb zu fehlerbehaftet. Ganz anders die Mainzer, die zweikampfstark und passsicher weiter die gefährlicheren Aktionen hatten. In der 39. Minute hatte Philipp Mwene das 3:0 auf dem Fuß, doch Baumann parierte den strammen, aber zentralen Abschluss des Österreichers per Faustabwehr.

Viel Leerlauf nach Amiris Chance

Die erste Gelegenheit in der zweiten Halbzeit gehörte wieder den Mainzern. Nach einem Solo von Burkardt fiel der Ball Nadiem Amiri vor die Füße, dessen Abschluss aber zu zentral geriet, Baumann konnte parieren (48.). Im Anschluss passierte vor beiden Toren erstmal nicht allzu viel. Es dauerte bis zur 66. Minute, bis TSG-Angreifer Adam Hlozek Zentner mit einem 23-Meter-Schuss prüfte.

Vier Minuten später landete die Direktabnahme des eingewechselten Hoffenheimers David Jurasek deutlich über dem Tor. Die TSG agierte nun etwas druckvoller. Tom Bischofs Schuss aus 20 Metern war aber ebenfalls zu hoch angesetzt (72.). Auf der anderen Seite wurde es nach einer Ecke von Amiri gefährlich, dann kam Mwene im Strafraum zu Fall. Der Kontakt von Valentin Gendrey reichte jedoch nicht für einen Elfmeter aus, die richtige Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Siebert (74.).

Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte die Stanley Nsoki die große Chance zum Anschluss für die Hoffenheimer, doch Zentner lenkte seinen Kopfball gerade noch um den Pfosten. In der Nachspielzeit verpasste der gerade eingewechselte Armindo Sieb den dritten Mainzer Treffer, Baumann parierte stark. Damit blieb es bis zum Abpfiff beim verdienten Heimsieg für die 05er.

Hoffenheim muss im Pokal ran

Für die TSG Hoffenheim steht bereits am Mittwoch (4.12.2024) die nächste Partie an. Dann treten die Kraichgauer im Achtelfinale des DFB-Pokals beim VfL Wolfsburg an (18 Uhr). In der Bundesliga geht es für die TSG am Sonntag (8.12.2024) mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg weiter (17.30 Uhr). Zwei Stunden vorher gastiert Mainz 05 in Wolfsburg.

Sendung am So., 1.12.2024 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR