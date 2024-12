Marmoush trifft doppelt Eintracht-Express rauscht durch Heidenheim Stand: 01.12.2024 19:40 Uhr

Eintracht Frankfurt lässt trotz vieler Spieltermine zwischen Europa- und DFB-Pokal keine Müdigkeit erkennen. In der Fußball-Bundesliga gab es ein 4:0 (1:0) beim 1. FC Heidenheim.

Omar Marmoush (22.) traf für die Frankfurter zur Führung. Nach der Pause erhöhte der eingewechselte Farès Chaibi (49.), ehe Marmoush (58.) für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit traf Hugo Ekitiké zum Endstand (90.+4).

Es war der vierte Frankfurter Sieg in der Bundesliga in Folge. Damit bleibt das Team von Trainer Dino Toppmöller erster Verfolger des FC Bayern, der allerdings vier Zähler Vorsprung hat. Heidenheim rutschte durch die Niederlage auf den Relegationsplatz.

Frankfurt und Heidenheim mit Europapokal-Belastung

Die Favoritenrolle vor dem Spiel lag ohnehin klar bei der Eintracht. Die Hessen präsentierten sich zuletzt in Bestform. Einzig die Belastung könnte aktuell Probleme bereiten: Frankfurt spielte am Donnerstag in der Europa League bei Midtjylland in Dänemark, muss nächsten Mittwoch beim Pokal-Knaller in Leipzig wieder Topform beweisen.

Nach dem bisher "größten Spiel" der Vereinsgeschichte - in der Conference League gegen den FC Chelsea - stand für den 1. FC Heidenheim wieder Liga-Alltag und Kampf um den Klassenerhalt auf dem Plan. Entsprechend der Rollenverteilung übernahmen die Frankfurter gegen defensiv eingestellte Gastgeber gleich das Kommando.

Frankfurt kontrolliert, Heidenheim kann nur reagieren

Der FCH lief erstmal nur hinterher, die Eintracht dagegen sehr ballsicher. Nach je einer guten Gelegenheit auf beiden Seiten war dann die Minute des Omar Marmoush gekommen: Nathaniel Brown sprintete mit dem Tempo durch die Mitte und schickte Marmoush punktgenau Richtung Tor, der FCH-Torwart Kevin Müller aus zehn Metern keine Chance ließ (22.).

Knappe zehn Minuten später hätte Marmoush selbst nachlegen können, scheiterte nur knapp. Heidenheim fehlte weiterhin die Durchschlagskraft, kam nur selten gefährlich nach vorne.

Omar Marmoush (r.) setzt sich gegen Benedikt Gimber durch

Eintracht legt nach der Pause nach

Nach der Pause spielte Frankfurt weiter nach vorne, und nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff traf "Joker" Farès Chaibi (49.), der gerade erst eingewechselt worden war. Arthur Theate hatte den Ball erobert, über die linke Seite Nathaniel Brown geschickt, dessen Hereingabe abgefälscht bei Chaibi landete.

Als Marmoush erneut getroffen hatte (58.) war das Spiel "durch". Brown schickte ihn über die linke Außenbahn. Der Ägypter tunnelte Patrick Mainka leichtfüßig, danach war er nicht mehr zu halten und schob unten rechts ein.

In der Folge konnte Frankfurt schon Kräfte schonen für die nächsten Aufgaben in Pokal und Liga. Prompt traf der eingewechselte Hugo Ekitiké zum Endstand, der auch in der Höhe verdient war.

Heidenheim in München, Frankfurt gegen Augsburg

Heidenheim hat Bayern München als nächsten Gegner vor der Brust (07.12., 18.30 Uhr). Zeitgleich spielt Frankfurt zuhause gegen den FC Augsburg.