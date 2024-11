Doppelpack gegen Bremen Demirovic sichert Stuttgart einen Zähler bei Werder Stand: 30.11.2024 17:31 Uhr

Werder Bremen verpasste am Samstag beim 2:2 (1:1) gegen einen über weite Strecken schwachen VfB Stuttgart drei Punkte in der Bundesliga. Justin Njinmah (6.) und Jens Stage (77.) brachten die Gastgeber zweimal in Führung. Ermedin Demirovic (20./85.) egalisierte jeweils den Rückstand für Stuttgart.

Das Remis hilft beiden Teams nicht wirklich weiter. Stuttgart steht mit 17 Punkten auf Platz acht und hat nun vier Punkte Rückstand auf die direkten Champions-League-Plätze. Bremen hat einen Zähler weniger auf dem Konto und verharrt auf Platz zwölf.

Bremen mit den besseren Chancen

Werder überraschte die Gäste aus Stuttgart mit einem Blitzstart: Schon nach sechs Minuten fand eine Flanke den Kopf von Njinmah, der zur Führung unten links ins Eck traf. Der VfB, ohne den verletzten Deniz Undav und den angeschlagenen Enzo Millot in der Startelf, zeigte sich keineswegs geschockt. Nach einer weiten Mittelstädt-Flanke, bei der Werder-Torwart Michael Zetterer nicht gut aussah, netzte Demirovic aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein.

Nach einer halben Stunde wurde Schiedsrichter Harm Osmers an den Spielfeldrand gerufen. Zuvor hatte der Referee auf Elfmeter nach einem Kontakt zwischen Jeff Chabot und Njinmah entschieden - nach Ansicht der Bilder nahm er diesen zurück. Es war eine vertretbare Entscheidung. Im Gegenzug vereitelte Zetterer die VfB-Führung. Danach verflachte die Partie - bis Njinmah sich ein Herz fasste und mit seinem Schuss aus 16 Metern nur den rechten Pfosten traf.

Demirovic sichert VfB einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel startete Bremen aktiver, doch die erste Großchance besaßen die Gäste: Nach einem Konter legte Josha Vagnoman den Ball links am Tor vorbei. Die Partie bewegte sich weiterhin auf äußerst mäßigem Niveau, gerade im Offensivspiel offenbarten beide Teams Schwächen. Lange passierte nichts Nennenswertes - dann schlug Werder nach einem Standard zu: Eine Ecke von Marvin Ducksch landete über Umwege bei Stage, der den Schuss zum 2:1 unter die Latte setzte.

In der Schlussphase wurde es heikel: Nach einem langen Ball setzte sich Demirovic strittig gegen Senne Lynen durch und glich erneut aus. Zum Unmut der Bremer erkannte Osmers den Treffer an. Kurze Zeit wollte Werder einen Elfmeter nach einem Trikotzupfer - dem Schiedsrichter war das zu wenig. Nur 60 Sekunden später reagierte VfB-Schlussmann Alexander Nübel überragend gegen den freien Ducksch. In der Schlussminute vergab Nick Woltemade noch die Chance zum Stuttgarter Sieg.

Bremen in Bochum, Stuttgart gegen Union

Am nächsten Wochenende spielt Bremen auswärts in Bochum (07.12., 15.30 Uhr). Stuttgart empfängt am Freitagabend Union Berlin (06.12., 20.30 Uhr).