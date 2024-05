Auswärtssieg in Braunschweig BBL: Ratiopharm Ulm startet auf Platz vier in die Playoffs Stand: 12.05.2024 17:43 Uhr

Basketballbundesligist ratiopharm Ulm hat sein Auswärtsspiel in Braunschweig mit 77 zu 72 gewonnen. Der Deutsche Meister hat als Vierter der Hauptrunde Heimrecht in den Playoffs.

Aus eigener Kraft konnte es der Deutsche Meister nicht mehr auf Platz vier schaffen. Ulm profitierte am letzten Hauptrunden-Spieltag vom Patzer Würzburgs in Chemnitz.

Ratiopharm startet mit schwacher Dreierquote

Ulm startet mit zwei Schwachstellen ins Spiel, mit einer schlechten Defensive und einer noch schlechteren Drei-Punkte-Quote. Zu einfach erlaubt der Deutsche Meister den Braunschweigern Körbe. Die Abwehr der Ulmer braucht einige Minuten, um Mittel gegen das schnelle Spiel der Gastgeber zu finden. Und vorne fallen für Ulm zunächst die Dreier nicht, die ersten vier Versuche gehen daneben. Erst als Robin Christen den fünften Versuch verwandelt, zieht Pacome Dadiet mit dem sechsten gleich nach. Ratiopharm Ulm ist jetzt drin im Spiel und holt sich mit 23 zu 21 die ersten zehn Minuten.

Zweites Viertel geht klar an Ulm

Durchgang zwei beginnt mit viel Leerlauf - auf beiden Seiten. Ballverluste und Fehlwürfe bestimmen das Spiel. Ein Dreier von L.J. Figueroa bringt dann jedoch Schwung in die Ulmer Offensive. Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel verschafft sich den ersten größeren Vorsprung. Auf Grund flinker Hände in der Defensive und einem stabileren Angriffsspiel kann der Meister diesen Vorsprung bis zur Pause immer weiter ausbauen. Braunschweig macht in diesem Viertel nur elf Punkte. Halbzeitstand aus Ulmer Sicht: 45 zu 32.

Ulm verspielt klaren Vorsprung

In der zweiten Halbzeit macht L.J. Figueroa die ersten fünf Punkte für Ulm. Braunschweig kann jetzt nicht mehr mit dem Tempo der Gäste mithalten. Es sieht alles nach einem leichten Auswärtssieg für Ulm aus. Doch die Hausherren kommen nochmal zurück, obwohl es für die Löwen in diesem Spiel um nichts mehr geht. Sie liegen in der Tabelle auf neutralem Platz zwischen Playoffs und Abstieg. Ende des Viertels legen sie einen 10 zu 0 Lauf auf das Parkett. Vor dem Schlussviertel liegt der Meister nur noch knapp vorne (59:53).

Am Ende knapp aber verdient

Beim Deutschen Meister geht zu Beginn der letzten zehn Minuten nichts mehr! Braunschweig dreht das Match wieder, liegt nach zwei Minuten 61:59 vorne. Anton Gavel reagiert mit der Auszeit. Drei Minuten braucht Ulm für die ersten Punkte im letzten Viertel. Kurz danach ist es Karim Jallow, der wieder für den Ausgleich sorgt (63:63). Was der Meister in den letzten Minuten zeigt, ist zwar nicht souverän, doch er hält im letzten Saisonspiel der Braunschweiger gut dagegen. Der knappe 77 zu 72 Auswärtssieg ist letztlich verdient.

Heimrecht in den Playoffs

In den Playoffs trifft der Deutsche Meister jetzt auf die Würzburg Baskets. Würzburg hat am Sonntag sein Auswärtsspiel in Chemnitz mit 66 zu 79 verloren. Damit überholt Ulm Würzburg in der Abschluss-Tabelle der Hauptrunde. Ulm hat in den Playoffs gegen Würzburg jetzt Heimrecht.

