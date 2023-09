Neue Spieler verstärken Team Basketball: Tigers Tübingen starten mit Power in die Saison Stand: 13.09.2023 16:59 Uhr

Ende September beginnt die Saison für die Tübinger Bundesliga-Basketballer mit dem Pokalspiel gegen Braunschweig. Sechs Spieler, teils international, sind neu im Team der Tigers.

Die Tigers Tübingen stehen nach ihrem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga kurz vor dem Saisonstart. Nun hat der Verein die Mannschaft für die Saison 2023/2024 vorgestellt. Ein Kern von neun Spielern ist bei den Tigers geblieben. Sechs neue Spieler sind dazugekommen. Einige von ihnen stoßen aus internationalen Teams zur Tübinger Mannschaft, zum Beispiel aus den USA, Griechenland oder Belgien. Mit Joshua Schwaibold ist auch ein Spieler aus der Tübinger Regionalliga-Mannschaft zu den Profis aufgestiegen.

Laut Sportdirektor Eric Detlev wollen die Tigers gegen physisch stärkere Mannschaften in der Bundesliga vor allem mit einer aggressiven Verteidigung und Teamgeist punkten. "Wir wollen uns keine Ziele und Platzierungen vornehmen. Wir müssen den Traum Bundesliga jetzt leben", sagte Detlev. Unter anderem spielen die Tigers in der kommenden Saison auch gegen einige frisch gebackene Weltmeister.

Nach dem WM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft erwarten auch die Tigers einen Boom, also neue Mitglieder in ihren knapp 30 Mannschaften. Allerdings sind diese schon fast an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Aber auch in den umliegenden Vereinen mit Basketball-Abteilung wie in Derendingen, Pfrondorf, Reutlingen oder Rottenburg könnte es laut Tigers-Sprecher Tobias Fischer jetzt mehr Anmeldungen geben.

Tigers treffen auf deutschen Meister Ratiopharm Ulm

Das erste Pflichtspiel bestreiten die Tigers am 23. September gegen die Löwen Braunschweig im BBL-Pokal. Der Ticketverkauf für das Heimspiel. gegen den deutschen Meister ratiopharm ulm am 1. Oktober beginnt am Montag, 18. September. Bei dem schwäbischen Derby erwarten die Basketballer ein spannendes Spiel zu Hause in der Paul-Horn-Arena.

