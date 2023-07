Boden und Pauschenpferd Zwei Mal Gold für Mousichidis Stand: 08.07.2023 16:01 Uhr

Bei den Deutschen Turnmeisterschaften in Düsseldorf hat der 18 Jahre alte Junioren-Europameister Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach gleich zwei Goldmedaillen erkämpft.

Daniel Mousichidis vom TV Schwalbach hat bei den Deutschen Meisterschaften im Gerätturnen in Düsseldorf Gold am Boden gewonnen. Der Saarländer kam auf 13,966 Punkte.

Den zweiten Platz belegte Tom Schultze vom SC Cottbus. Er lag mit 13,600 Punkten deutlich hinter dem Saarländer.

Dritter wurde Timo Eder vom MTV Ludwigsburg mit 13,333 Punkten.

Zweite Medaille für Mousichidis

Mousichidis überraschte die Konkurrenz mit einer weiteren Goldmedaille am Pauschenpferd. Er holte 13,900 Punkte, zweiter wurde Pascal Brendel (Wetzlar) mit 13,600 Punkten, dritter Nils Dunkel (Halle) mit 13,533 Punkten.

Am Donnerstag hatte Pauline Schäfer am Schwebebalken Bronze gewonnen. Ausgerechnet an ihrem Paradegerät war ihr ein größerer Fehler unterlaufen, wodurch sie ihre Titelchancen verlor.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 08.07.2023 berichtet.

