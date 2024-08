Verkehrsbehinderungen erwartet Tour de France Femmes führt heute durch Lothringen Stand: 15.08.2024 09:37 Uhr

Die Tour de France Femmes ist heute ganz nah am Saarland – das Ziel der fünften Etappe liegt in Amnéville. Wer das Radrennen live erleben will, hat an dem Tag also eine gute Gelegenheit dazu. Interessierte sollten den Besuch aber im Vorfeld planen, rund um das Event sind einige Straßen und auch Parkplätze gesperrt.

mit Informationen von Lisa Huth und René Henkgen / Onlinefassung: Rebecca Wehrmann

Am Montag ist die Tour de France Femmes gestartet – zum ersten Mal nicht in Frankreich, sondern in den Niederlanden. Noch bis Sonntag fahren die Radsportlerinnen um den Sieg. Saarländerinnen und Saarländer, die sich das Radspektakel einmal live anschauen wollen, können das am besten am Donnerstag, denn da sind die Profis ganz in der Nähe unterwegs: Ziel der fünften Etappe ist in Amnéville.

Anreise planen – Straßen und Parkplätze sind gesperrt

Zuvor werden die Fahrerinnen rund 150 Kilometer auf der Etappe von Bastogne in Belgien bis zur Stadt nördlich von Metz zurücklegen. Es ist eine Flachetappe – die unterwegs allerdings ein paar kurze, knackige Anstiege aufweist. Amnéville ist nur rund eine Stunde von Saarbrücken entfernt.

Die Radsport-Fans sollten aber rechtzeitig und mit ein bisschen Vorplanung anreisen, da sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen entlang der Strecke einstellen müssen. Das hatte die Präfektur in Metz im Vorfeld mitgeteilt.

Teilweise werden auch schon am Mittwoch, 14.08.2024, Durchfahrten oder Parkplätze gesperrt. Betroffen sind Amnéville, Rombas, Rémiremont, Hagondange und andere Städte. Zudem weist die Präfektur darauf hin, dass Zuschauer sich von der Fahrbahn fernzuhalten haben und Tiere an der Leine führen sollen.

Titelverteidigerin Vollering ist die große Favoritin

Die Neuauflage der Tour de France der Frauen geht in diesem Jahr in ihre dritte Auflage. Topfavoritin ist die Titelverteidigerin Demi Vollering aus den Niederlanden – für deutsche Erfolge könnte unter anderem Liane Lippert sorgen, die bereits im vergangenen Jahr einen Etappensieg feierte und auch in diesem Jahr schon beim Giro d'Italia Donne erfolgreich war.

Tour de France Femmes live im Ersten

Federführend für die ARD wird der SR – wie bereits bei der Tour de France – auch von der Tour de France Femmes täglich live im Ersten, im Hörfunk und auf Sportschau.de berichten. Die wichtigsten Infos rund um die Tour de France Femmes hat die Sportschau hier zusammengestellt.

Über dieses Thema hat auch die Sendung "Guten Morgen" am 14.08.2024 auf SR 3 Saarlandwelle berichtet.

Mehr zur Tour de France Femmes