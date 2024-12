Finale der Deutschen Turnliga TG Saar sichert sich Bronze im Mannschaftsfinale Stand: 07.12.2024 22:00 Uhr

Am Samstag trafen in der Joachim-Deckarm-Halle die besten Turner Deutschlands aufeinander. Anlass war das Finale der Deutschen Turnliga, das erstmals in Saarbrücken stattfindet. Für die TG Saar reichte es im Mannschaftsfinale zu Bronze.

Die Krönung des deutschen Mannschaftsmeisters im Turnen fand in diesem Jahr zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder im Saarland statt.

Turner überzeugten am Barren und Pferd

Dabei trafen in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken Deutschlands beste Bundesligateams aufeinander – und mit ihnen die nationalen und internationalen Topstars in ihren Reihen.

Die TG Saar hat sich beim Mannschaftsfinale die Bronzemedaille gesichert. Die Saarländer setzten gegen Eintracht Frankfurt mit 33:25 durch. Insbesondere am Barren und Pferd überzeugten die TG-Turner und holten alleine dort 23 der 33 Gerätepunkte.

Turnerinnen aus Stuttgart erfolgreich

Der Titel ging in diesem Jahr an den Titelverteidiger KTV Straubenhardt. In der Neuauflage des Finals 2023 setzte sich der KTV mit 48:11 gegen Wetzgau durch.

Bei den Frauen ging der Titel an den MTV Stuttgart. Die Turnerinnen gewannen mit 35:17 gegen den TSV Tittmoning-Chemnitz, Bronze gewann die TG Mannheim. Auf dem vierten Platz landeten die Turnerinnen des Turnzentrums der der Deutschen Sporthochschule Köln.

Im vergangenen Jahr hatte die TG Saar im DTL-Finale Bronze gewonnen.

Mehr zum Turnen:

TG Saar holt Bronze bei Turn-Meisterschaft Bei der Deutschen Turnmeisterschaft hat sich die TG Saar Bronze gesichert. In Neu-Ulm besiegten die Saarländer im Kleinen Finale Vinnhorst mit 43:23.