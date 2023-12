Finale der DTL TG Saar holt Bronze bei Turn-Meisterschaft Stand: 02.12.2023 19:00 Uhr

Bei der Deutschen Turnmeisterschaft hat sich die TG Saar Bronze gesichert. In Neu-Ulm besiegten die Saarländer im Kleinen Finale Vinnhorst mit 43:23.

Kirsten Pfister

Dritter Platz für die TG Saar bei der Deutschen Turnmeisterschaft. Die Saarländer setzten sich am Samstag in Neu-Ulm am Boden (13:0), am Pferd (12:5) und am Reck (9:1) klar durch.

Auch am Sprung gewann die TG Saar (5:2). Lediglich am Barren holte der Tus Vinnhorst mehr Punkte (11:0). Topturner im kleinen Finale waren Daniel Mousichidis und Oleg Verniaiev. Sie holten je acht Punkte für die TG Saar. Felix Remuta steuerte sieben Punkte zum Sieg der Saarländer bei, Maxim Kovalenko fünf Punkte.

Mehr Turnen:

Rückkehr von Olympiasieger Oleg Wernjajew zur TG Saar Barren-Olympiasieger Oleg Wernjajew kehrt nach verbüßter Doping-Sperre zur TG Saar zurück. Er wird voraussichtlich bereits am kommenden Wochenende gegen Eintracht Frankfurt sein Comeback in der Turn-Bundesliga geben.