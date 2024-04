Zuhause am Samstag SV Elversberg will Wiedergutmachung gegen Magdeburg Stand: 05.04.2024 18:37 Uhr

Nach der deutlichen Klatsche in Braunschweig will Elversberg-Trainer Steffen sein Team beim Heimspiel am Samstag wieder auf Kurs bringen. Die Gäste aus Magdeburg stecken ebenfalls in einer akuten Formkrise und kämpfen gegen den drohenden Abstieg.

Konstantin Malzahn

Die SV 07 Elversberg empfängt am Samstag, am 28. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, den 1. FC Magdeburg an der heimischen Kaiserlinde. Nach der deutlichen 0:5-Niederlage vergangene Woche in Braunschweig fordert Trainer Horst Steffen eine Reaktion seiner Mannschaft.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 6. April, 13.00 Uhr

Wo: Stadion an der Kaiserlinde

Stream: Live im Audiostream bei Sportschau.de

Steffen: „Dürfen gegen Braunschweig so nicht auftreten“

Steffen war nach der Niederlage in Braunschweig sichtlich bedient. Die Saarländer stecken aktuell in einer kleinen Formkrise, haben vier der vergangenen fünf Spiele verloren.

Laut Steffen ist es „bei der Mannschaft deutlich angekommen“, dass sich ein Spiel wie gegen Braunschweig nicht wiederholen darf. „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen, wir waren nicht gut. Und jetzt wollen wir ganz klar wieder eine bessere Leistung gegen Magdeburg bringen.“

Für den SVE-Trainer kommt die aktuelle Situation aber nicht völlig unerwartet: „Zu Beginn der Saison war es zu erwarten, dass es so Phasen wie jetzt geben wird, bei denen man auch mal ein 0:5 kassiert.“ Trotzdem hat der 55-Jährige großes Vertrauen in seine Mannschaft, denn: „Die Jungs sind da, wenn es drauf ankommt.“

Magdeburg mit Problemen

Die Gäste aus Magdeburg stecken im Moment ebenfalls in einer Ergebniskrise. Aktuell steht der FCM mit 31 Punkten auf dem 13. Tabellenrang und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In den letzten drei Spielen kassierten die Magdeburger elf Gegentore, darunter gab es eine deutliche 0:7-Klatsche beim Karlsruher SC.

Das Team aus Sachsen-Anhalt wird von dem ehemaligen Coach des FC 08 Homburg, Christian Tietz, trainiert. SVE-Trainer Steffen erwartet einen eingespielten Gegner: „Dass Magdeburg den meisten Ballbesitz in der Liga hat, spricht auch für die fußballerische Qualität im Team und führt dazu, dass wir sicherlich auch wieder viel verteidigen müssen.“

Kadersituation unverändert

Horst Steffen kann gegen Magdeburg voraussichtlich auf den gleichen Kader wie gegen Braunschweig zurückgreifen. Neben den Langzeitverletzten wird auch Semih Sahin verletzt weiterhin nicht zur Verfügung stehen.

Partie live im Ticker und Audiostream

Auf sportschau.de wird es am Samstag ab 13.00 Uhr einen Liveticker sowie einen Audiostream zu der Partie der SVE geben. Eine Zusammenfassung des Spiels ist kurz nach dem Abpfiff auf SR.de zu finden. Im Radio berichtet auch SR 3 Saarlandwelle.

Eine TV-Zusammenfassung des Spiels gibt es dann am Sonntagabend ab 22.15 Uhr in der „sportarena“ im SR Fernsehen. Ab Montag ist die Sendung dann auch in der ARD Mediathek zu finden.

Über dieses Thema hat auch der „aktuelle bericht“ vom 04.04.2024 berichtet.

