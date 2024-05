Schäden am Stadiondach Was wird aus dem Schalke-Spiel in Osnabrück? Stand: 01.05.2024 17:03 Uhr

Die planmäßige Austragung der Zweitliga-Partie VfL Osnabrück gegen den FC Schalke 04 ist wegen Mängeln in der Dachkonstruktion am Stadion Bremer Brücke gefährdet. Die zuständigen Behörden erteilten eine vorübergehende Nutzungsunterlassung. Der VfL hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) informiert, der Schalke unterdessen Vorschläge für alternative Spielorte gemacht. Ob und wie die Partie stattfinden kann, wird die DFL entscheiden.

"Seit dem vergangenen Jahr lassen wir die Dächer des Stadions jährlich von Experten prüfen. Während vor einem Jahr noch kein kurzfristiger Handlungsbedarf definiert wurde, ergab sich nach dem jüngsten Gutachten aus der vergangenen Woche nun eine neue Situation“, erklärte Michael Welling, der kaufmännische Geschäftsführer des VfL Osnabrück. Demnach lasse der Zustand der Holzleimbinder in der Ostkurve eine Nutzung des Stadions in der bisherigen Form ohne Durchführung von notwendigen Maßnahmen nicht mehr zu - das Spiel am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) steht auf der Kippe.

VfL Osnabrück hofft auf kurzfristige bauliche Maßnahmen

"Wir haben bereits die letzten Tage fieberhaft Lösungen diskutiert und erste Maßnahmen ergriffen, setzen nun weiter gemeinsam mit den Behörden, Sachverständigen und Dienstleistern alles daran, verschiedene bauliche Maßnahmen zu prüfen und so umzusetzen, dass wir den Brückentag gegen Schalke schnellstmöglich nachholen und auch das letzte Heimspiel gegen Hertha BSC wie gewohnt an der Bremer Brücke austragen können", sagte Welling.

Prüfungen der gesamten Dachkonstruktionen im Gange

Nach Ansicht der Gutachter ist es ohne Sofortmaßnahmen ausgeschlossen, die Ostkurve für die Heimspiele gegen den FC Schalke 04 (Sonnabend, 13 Uhr) und Hertha BSC (19. Mai) zu nutzen. Parallel laufen Prüfungen, dass die Dachkonstruktionen der übrigen Tribünen keine derartigen Mängel aufweisen. Bis dahin hat die Stadt Osnabrück auf Basis der Gutachten eine Nutzungsunterlassung für das gesamte Stadion verfügen müssen.

"Uns blieb leider keine andere Wahl."

— Katharina Pötter, Oberbürgermeisterin von Osnabrück

"Die von einem Gutachter in dieser Woche festgestellten Schäden sind so gravierend, dass uns leider keine andere Wahl bleibt, als für das Stadion an der Bremer Brücke ein sofortiges Nutzungsverbot auszusprechen", sagte Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU). "Da eine Gefahr für Leib und Leben der Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Spieler, Schiedsrichter und weitere Beteiligte nicht ausgeschlossen werden kann, haben wir keinerlei Entscheidungsspielraum. Wir werden den VfL Osnabrück bei allen Bemühungen, das Stadion so schnell wie möglich wieder einsatzbereit zu machen, nach Kräften unterstützen."

Nach Prüfung der Nutzungsunterlassung Entscheidung über Schalke-Spiel

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Situation hat der VfL Kontakt mit der DFL und auch dem FC Schalke 04 aufgenommen und über den Sachverhalt informiert. Die Entscheidung der DFL über eine etwaige Verlegung des Spiels zwischen dem VfL und dem FC Schalke 04 werde getroffen, sobald die ausgestellte Nutzungsunterlassung vorliegt und geprüft wurde, so der VfL in einer Pressemitteilung. Erst wenn die Rahmenbedingungen feststehen, wird sich der VfL an alle Inhaberinnen und Inhabern von Dauer- und Tageskarten wenden. Zunächst behalten alle Tickets Gültigkeit.

Die Gelsenkirchener schlugen dem VfL am Mittwoch wegen der drohenden Absage unter anderem eine Austragung der Begegnung auf einem neutralen Platz vor. Auch eine Austragung ohne Fans in Osnabrück oder eine Verlegung in die Schalke-Arena "gegebenenfalls mit reduzierter Zuschauerkapazität oder sogar vor leeren Rängen" wären demnach eine Option. Schalke will vor allem eine Austragung der Partie zu einem späteren Zeitpunkt verhindern.

Schalke schlägt Spiel an neutralem Ort vor

Bei einer Neuansetzung zwischen dem 33. und 34. Spieltag werde den Königsblauen "ein eindeutiger Wettbewerbsnachteil" entstehen, teilte der Club mit. Auch eine Partie auf einem neutralen Platz der Bundesliga oder 2. Bundesliga wäre für die "Königsblauen" demnach eine Lösung.

"Im Sinne des Wettbewerbs und der sportlichen Gegebenheiten haben wir die Erwartungshaltung, dass das Spiel wie geplant am Samstag stattfinden kann. Aktuell ist für Schalke 04 nicht seriös zu bewerten, ob das im Bereich des Möglichen liegt. Klar ist, dass die Sicherheit und Gesundheit aller stets Vorrang hat."

— Vorstand des FC Schalke 04

Der VfL Osnabrück steht in der Tabelle auf dem letzten Tabellenrang. Bei drei verbleibenden Spielen vor Saisonende und sieben Punkten Abstand auf den rettenden Relegationsrang hat der Verein kaum noch Chancen, den Abstieg abzuwenden. Bundesliga-Absteiger Schalke kämpft auch noch um den Ligaverbleib, hat aber fünf Zähler Vorsprung auf Rang 16.

