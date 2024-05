Bauliche Mängel am Stadion DFL verlegt Schalke-Partie in Osnabrück Stand: 02.05.2024 18:28 Uhr

Die Zweitliga-Partie zwischen dem VfL Osnabrück und dem FC Schalke 04 wird wie von der Deutschen Fußball Liga geplant am Dienstag im Millerntorstadion in Hamburg ausgetragen - ohne Zuschauer.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte am Donnerstag mit, dass die eigentlich für Samstag geplante Partie des FC Schalke 04 beim VfL Osnabrück abgesetzt wird. Die Austragung wurde zugleich bereits für den kommenden Dienstag (07.05.2024) neu terminiert. Austragungsort ist dann jedoch nicht Osnabrück, sondern das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli in Hamburg.

VfL zeigt sich überrascht

Das sorgte beim VfL Osnabrück für Überraschung: "Durch diese Entscheidung verliern wir die Möglichkeit, das Spiel als echtes Heimspiel auszutragen", hieß es in einer Mitteilung. Zudem stehe der Klub vor der "Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit die Partie mit all den organisatorischen Herausforderungen an einem mehrere Kilometer entfernten Standort zu organisieren". Der Klub möchte nun andere fanfreundlichere Optionen prüfen.

DFL: "Wettbewerbsintegrität wahren"

Die Schalker bedankten sich laut SID dafür, dass die Partie möglichst zeitnah angesetzt wird und sprachen von einer Entscheidung im Sinne eines "fairen und gleichen Wettebwerbs". Die DFL hatte zuvor in einem Statement erklärt, dass eine Austragung - wie vom VfL gewünscht - zwischen dem 33. und 34. Spieltag nicht in Frage käme, um im Saisonfinale "die Wettbewerbsintegrität zu wahren".

Schalke hatte bereits die ursprünglich für Donnerstag geplante Spieltags-Pressekonferenz am Morgen abgesagt. Der Tabellenletzte aus Osnabrück hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass wegen baulicher Mängel an der Dachkonstruktion des Stadions die zuständigen Behörden der niedersächsischen Stadt die Nutzung der Fußball-Arena vorübergehend untersagt haben.

Probleme mit Holzträgern

Schalke muss unbedingt noch punkten, um alle Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Die Osnabrücker haben drei Spieltage vor dem Saisonende mit sieben Punkten Rückstand auf den Abstiegsrelegationsplatz dagegen kaum noch Chancen, in der Liga zu bleiben.

Die Mängel sind laut Angaben des VfL in der vergangenen Woche bei einer turnusmäßig durchgeführten Prüfung gefunden worden. Die Probleme in der mehr als 90 Jahre alten Spielstätte hängen mit Holzträgern zusammen, "die aufgrund der problematischen Beschaffenheit einiger Träger ein sofortiges Handeln erforderlich machen".