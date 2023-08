Seit Aufstieg erstes Spiel im eigenen Stadion SV Elversberg will im DFB-Pokal Revanche gegen Mainz 05 Stand: 12.08.2023 08:17 Uhr

Im DFB-Pokal trifft die SV Elversberg am Samstag auf den Bundesligisten Mainz 05. Vor zwei Jahren gab es diesen Pokalauftakt schon einmal. Luca Schnellbacher hatte zwei Mal getroffen, die Partie ging knapper aus als gedacht.

Marc Drumm

In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft die SV Elversberg am Samstagabend um 18.00 Uhr auf den 1. FSV Mainz 05. Es ist seit dem Aufstieg das erste Spiel im eigenen Stadion.

Erstes Heimspiel der SV Elversberg im eigenen Stadion Am Samstag empfängt die SV Elversberg Erstligisten Mainz zum DFB-Pokalspiel im heimischen Stadion. Aufgrund mangelnder Parkmöglichkeiten wird geraten, das Stadion per Bus zu besuchen. Dafür sollen Shuttle-Busse von den Bahnhöfen in St. Ingbert und Neunkirchen zum Stadion an der Kaiserlinde eingesetzt werden.

Beim DFB-Pokalspiel gegen Mainz 05 vor zwei Jahren hatte der Elversberger Toptorjäger Luca Schnellbacher gleich zwei Mal gegen Mainz getroffen.

Rückblick auf das DFB-Pokalspiel 2021

Damals hatte er nach erfolgreichem Ausspielen des Mainzer Torhüters in der 73. Minute erst zum 1:0 und in der Verlängerung per Lupfer aus knapp 20 Metern zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung getroffen.

„Das war schon ein richtig schönes Gefühl“, sagt Schnellbacher, obwohl Mainz die Partie noch drehen und knapp nach Elfmeterschießen gewinnen konnte.

Sportschau-Audiostream SV Elversberg gegen 1. FSV Mainz 05 Im DFB-Pokal trifft die SV Elversberg am Samstag auf den Bundesligisten Mainz 05. Das Spiel überträgt sportschau.de live im Audio-Stream.

Ausblick auf das heutige Pokalspiel

Damals hieß das Duell: vierte Liga gegen erste. Diesmal: zweite gegen erste. „Schon da haben wir guten Fußball gespielt und es sind ja jetzt noch einige dabei, die das erlebt haben“, so Schnellbacher. „Dennoch ist Mainz klar der Favorit, aber den würden wir gern ärgern.“

Über die Schwierigkeit der Aufgabe ist sich auch SVE-Trainer Horst Steffen bewusst. Auf der Pressekonferenz lobte der SVE-Trainer den neuerlichen Pokalauftaktgegner in den höchsten Tönen: „Es ist außergewöhnlich, wie kompakt sie als Mannschaft auftreten, wie sie pressen, Räume verdichten. Dazu haben sie große Einzelqualitäten.“

Und dennoch will sich Steffen nicht verstecken: „Wir wollen sie bespielen, von unserem Tor möglichst weghalten und wenn wir mal tief verteidigen müssen, dann machen wir das mit Mann und Maus.“

Erstes echtes Heimspiel

Dieses Pokalspiel ist auch die Premiere in der umgebauten, weiter provisorischen Arena an der Kaiserlinde. 10.500 Zuschauer dürfen rein und Luca Schnellbacher hofft auf einen weiteren „Push“ für den Zweitliga-Aufsteiger.

Fraglich sind die Einsätze von Leistungsträger Robin Fellhauer und Stürmer-Neuzugang Wahid Faghir. Beide trainierten die Woche nicht mit der Mannschaft, da sie angeschlagen sind.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 11.08.2023 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

Elversberg passt Park- und Verkehrsregeln für erstes Heimspiel an Am Samstag ist es soweit: Die SV Elversberg empfängt Mainz im DFB-Pokal zu ihrem ersten Heimspiel im eigenen Stadion nach dem Aufstieg. Damit sich der Verkehr in Grenzen hält, gelten rund um das Stadion nun neue Park- und Verkehrsregeln.