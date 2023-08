Hart umkämpftes Match SV Elversberg verliert DFB-Pokalspiel gegen Mainz Stand: 12.08.2023 08:17 Uhr

Elversberg hat sich gegen Mainz 05 in der ersten Runde des DFB-Pokals geschlagen gegeben. Obwohl die Partie in weiten Teilen ausgeglichen war, endet sie mit 1:0 für die Gäste. Das einzige Tor des Spiels fiel durch einen Elfmeter.

Beide Teams fanden direkt gut ins Spiel. In der siebten Minute dann auch schon die erste kleine Chance für die Elversberger: Mainz-Spieler Leandro Barreiro war im eigenen Sechzehner ein bisschen sorglos, so dass der Ball fast vor den Füßen von Jannik Rochelt landete. Schließlich endete das Leder aber in den Händen des Mainzer Keepers Zentner.

Nicolas Kristof stark im Tor

Kurz danach ergab sich dann auch schon für Mainz die erste richtige gute Gelegenheit: Nachdem Anthony Caci sich vor das Tor der Elversberger spielte, fälschte Kevin Conrad unglücklich ab, so dass der Ball fast im eigenen Tor landete. Tormann Nicolas Kristof konnte das Eigentor aber verhindern. Nur zwei Minuten später wieder die Chance auf einen Führungstreffer für die Gäste, Kristof konnte aber erneut entschärfen.

Langweilig wurde es dem SVE-Keeper nicht – in der 20. Minute war Kristof wieder gefragt. Nach einer Ecke von Mainz schoss Fernadnes auf Onisiwo, der aufs kurze Eck köpfte. Der Elversberger Keeper konnte den Ball mit einer Glanzparade an den Pfosten lenken und die Führung verhindern.

Bis zur Halbzeit ausgeglichene Partie

Die Saarländer kämpften sich wenig später aber auch vors gegnerische Tor. Nach einem Zusammenspiel von Neubauer, Rochelt und Faghir flog der Ball aber letztlich trotzdem knapp am Eck vorbei.

Beide Mannschaften kämpften hart um den Ball – ein insgesamt enges Spiel, das den Ligenunterschied zwischen Mainz und Elversberg nicht erkennen ließ. In der 36. Minute dann beinahe einen Hand-Elfmeter für Mainz. Schiedsrichter Dankert entschied jedoch dagegen. Glück für die Gastgeber an der Kaiserlinde.

Kurz vor der Halbzeit spielten die Mainzer dann nochmal auf, Elversberg schien das torlose Unentschieden mit in die Pause nehmen zu wollen. Das gelang: Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Mainz spielt auf

Die zweite Hälfte der Partie begann etwas zerfahren, mit einigen Fouls. Beide Teams brauchten etwas, um ins Spiel zu kommen. Mainz gelang es eher, auch wenn die SVE dagegenhielt. In der 60. Minute eroberte Lee den Ball und zog mit Ajorque und Onisiwo nach vorne. Letzterer schoss aufs kurze Eck, Keeper Kristof parierte aber sicher. Kurz darauf erarbeite sich Mainz erneut eine Chance. Nach einem Eckball köpfte Stefan Bell aus sechs Metern aufs Tor – doch der SVE-Keeper rettete sein Team.

Im letzten Drittel dominierte dann doch in weiten Teilen der Bundesligist. Die Mannschaft von Steffen lauerte auf Konter, konnte eigene Chancen aber auch nicht gut ausspielen. Ohne die echt starke Leistung des SVE-Keepers sähe der Spielstand definitiv auch anders aus.

Führung für die Gäste durch Elfmeter

In der 70. Minute bekam dann Mainz einen Elfmeter – nachdem Feil den Fuß von Caci eingeklemmt und ihn offenbar beschimpft hatte. Ludovic Ajorque übernahm den Strafstoß, schob die Kugel flach ins linke Eck, Kristof sprang nach rechts. Damit fiel die, mittlerweile verdiente, 1:0-Führung für Mainz 05.

In der 83. Minute kam es dann noch schlimmer für die SVE. Feil, der den Elfmeter zu verantworten hatte, fiel nach einem Kontakt hin. Nachdem der Schiedsrichter nicht für einen Strafstoß entschied, beschwerte Feils ich so stark, dass er gelb-rot sah. Ab dann spielte Elversberg in Unterzahl.

Elversberg kämpferisch bis zum Schluss

Nach einem Fehler des Mainzers Domnik Kohr bekam die Elf von Horst Steffen dann aber zweimal eine Riesen-Chance auf einen Ausgleich. Nachdem Paul Stock aus 15 Metern abzog, knallte der Ball unglücklich an den Pfosten. Stock konnte aus sieben Metern nachschießen, traf aber nur das Außennetz.

Zum Schluss gaben die Saarländer nochmal alles, setzten die Gäste auch ordentlich unter Druck. Für einen Ausgleich konnten sie aber nicht mehr sorgen. Eine bittere Niederlage für die SVE, die damit aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist.

