Sechstligist in den DFB-Pokal? Saarlandpokal-Finale: Palatia Limbach fordert FC Homburg Stand: 24.05.2025 09:01 Uhr

Heute trifft der FC Palatia Limbach im Saarlandpokal-Finale auf den Regionalligisten FC 08 Homburg. Mit einem Sieg im Saarbrücker Ludwigspark würde sich der Sechstligist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals qualifizieren. Der SR überträgt das Finale im Livestream.

Till Schacht

Limbach ist einer der drei Ortsteile der Gemeinde Kirkel, die im Nord-Osten an Homburg grenzt. Das Homburger Waldstadion trennt daher nur wenige Kilometer vom Sportplatz des Sechstligisten FC Palatia Limbach, der erstmals in der Vereinsgeschichte im Saarlandpokal-Finale steht. Dort wartet am Samstag ausgerechnet der sechsfache Saarlandpokal-Sieger FC 08 Homburg.

Infos zum Spiel

Wann? 24.05., 17.30 Uhr

Wo? Ludwigsparkstadion Saarbrücken

Stream? Live bei SR.de

„Gänsehaut“ schon vor Anpfiff

„Ich bin heute morgen aufgewacht und hatte Gänsehaut, als ich daran gedacht habe“, sagt Limbachs Kapitän Finn Brunk nach dem Training am Dienstagabend. Für ihn und viele seiner Mitspieler wird es der erste Auftritt in einem Stadion vor großer Kulisse sein.

„Man stellt sich die Katakomben vor. Man stellt sich vor, wie man da steht, rausgeht und vor einem großen Publikum spielt. Das ist einzigartig“, ergänzt Brunk, dessen Team von über 1000 eigenen Fans begleitet werden wird. „Wir sind ein kleines Dorf, dass so viele Leute mitkommen, ist einfach geil.“

Überraschungsfinalist Limbach bereitet sich auf Saarlandpokalfinale vor Am Samstag steht Palatia Limbach im Ludwigsparkstadion vor einer großen Herausforderung im Saarlandpokalfinale. Ende April schrieb der Sechstligist mit seinem Sieg gegen Borussia Neunkirchen im Halbfinale Vereinsgeschichte. Um die Pokalsensation aber perfekt zu machen, muss noch ein Sieg gegen den anderen Finalisten FC Homburg her.

Das Limbacher Erfolgsgeheimnis

Auf ihrem Weg ins Finale zeigte sich die Palatia als Favoriten-Schreck. Limbach schlug im Viertelfinale Oberligist SV Auersmacher mit 5:0 und setzte sich in einem hochdramatischen Halbfinale in der Verlängerung gegen Liga-Konkurrent Borussia Neunkirchen mit 6:2 durch.

„Wir haben viele Jungs, die jetzt erst aus der A-Jugend herausgekommen sind. Das ist einfach unsere Philosophie schon seit Jahren“, verrät Co-Trainer Matthias Kuhn das Erfolgsgeheimnis.

Erst in der vergangenen Saison in die Saarlandliga aufgestiegen, beendeten die Lila-Weißen um Trainer Patrick Gessner die Saison auf Platz sieben und stehen nun vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte.

Schafft es Palatia Limbach in den DFB-Pokal?

„Ich betreue mit Patrick die Jungs seit sieben Jahren und mit welchem Herzblut und Leidenschaft hier zu Werke gegangen wird, ist beeindruckend“, erzählt Kuhn, der als Torwart der SV Elversberg drei Spiele im DFB-Pokal bestreiten durfte.

„Das Finale ist natürlich das Highlight der Saison“, unterstreicht der Ex-Profi, „ich trau den Jungs alles zu – auch, dass sie das Spiel an einem sehr guten Tag ziehen.“ Ein Sieg würde für den Dorfverein die DFB-Pokal-Teilnahme bedeuten.

Palatia Limbach steht im Finale des Saarlandpokals Am Mittwoch konnte sich Palatia Limbach im Halbfinale des Saarlandpokals gegen Borussia Neunkirchen mit 6:2 durchsetzen und zieht damit ins Finale ein. Die Entscheidung über den zweiten Finalisten fällt am 6. Mai zwischen dem FC Homburg und dem 1. FC Saarbrücken.

FC 08 Homburg ist der große Favorit

Limbach geht dabei gegen den Regionalligisten aus Homburg als klarer Außenseiter in die Partie. „Wir haben uns seit Dienstag sehr intensiv vorbereitet“, erklärt FCH-Trainer Roland Seitz, dessen Team eine insgesamt enttäuschende Saison mit dem Gewinn des Saarlandpokals doch noch zum Guten wenden will.

Angeführt von Doppelpacker Minos Gouras setzten sich die Grün-Weißen im Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken durch. „Ich glaube, wenn man ein Endspiel erreicht und dann den Gegner unterschätzt, hat man seinen Job falsch gemacht“, hebt Seitz die Bedeutung des Spiels hervor.

Underdog aus Limbach gibt sich kämpferisch

Er selbst stand beim letzten Titelgewinn der Homburger im Mai 2016 als Trainer der SV Elversberg noch auf der Gegenseite. „Neun Jahre sind ein Haufen Holz“, ordnet Roland Seitz ein. „Ich glaube, es wäre schon schön, wenn wir nach so langer Zeit den Pokal mal wieder holen würden.“

Doch der Underdog aus Limbach gibt sich kämpferisch: „Abschenken werden wir es nicht“, zeigt sich Trainer Gessner selbstbewusst, „wir haben einen klaren Plan im Kopf.“ Anspannung verspürt er nicht. „Wir brauchen keinen Druck zu haben. Wir haben gar nichts zu verlieren.“

Die ARD überträgt das Saarlandpokal-Finale im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ in einer Konferenz ab 17.30 Uhr. Insgesamt gibt es an diesem Tag drei Konferenzen und 20 Partien im Ersten zu sehen. Das komplette Spiel zwischen Homburg und Limbach wird im Livestream auf SRinfo.de angeboten. Außerdem ist es auch in der ARD-Mediathek im Multiplayer zu sehen.

Mehr zum Saarlandpokal

Termin für das Saarlandpokalfinale steht fest Der Saarländische Fußballverband hat den Termin für das Finale im Saarlandpokal bekannt gegeben. Am Samstag, 24. Mai spielen der FC Homburg und Palatia Limbach um die begehrte Trophäe.