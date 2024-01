Keine Zweifel an Unparteilichkeit Saarbrücken gegen Ingolstadt: DFB weist Vorwürfe um Schiedsrichter zurück Stand: 29.01.2024 19:25 Uhr

Umstrittene Schiedsrichterentscheidungen haben am Samstag im Saarbrücker Ludwigsparkstadion die Gemüter erhitzt. Nach der Partie, die mit 0:2 für den 1. FC Saarbrücken endete, kamen Zweifel an der Unparteilichkeit des Schiedsrichters auf. Der DFB hält diese für unbegründet.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat Vorwürfe rund um den Schiedsrichter bei der Partie 1. FC Saarbrücken gegen den FC Ingolstadt am Samstag "entschieden" zurückgewiesen. Ein Sprecher des DFB teilte dem SR auf Anfrage mit, dass kein Grund zur Annahme bestehe, "dass seine Neutralität als Unparteiischer in irgendeiner Form beeinträchtigt ist".

Bei der Drittliga-Partie im Ludwigsparkstadion kam es zu mehreren strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters, die im Nachgang der Begegnung durch Social-Media-Beiträge des Unparteiischen bei Verein sowohl Fans des FCS mindestens für weitere Irritation gesorgt haben.

FCS-Trainer Ziehl: "Unglücklich und komisch"

Demnach kursierte in den sozialen Netzwerken unter anderem ein Foto, das den Schiedsrichter im Audi-Testzentrum "Driving Experience Center" in Neuburg an der Donau zeigt, versehen unter anderem mit dem Hashtag #TeamAudi.

Brisant dabei soll sein, dass Audi nicht nur Hauptsponsor des FC Ingolstadt ist, sondern auch knapp 20 Prozent Anteile an dem Verein hält. Darauf angesprochen, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl: "So wirkt die Ansetzung dann natürlich unglücklich und komisch." Verschwörungstheorien wollte er aber nicht aufmachen.

Der DFB winkt ab. Das Foto, das der Schiedsrichter veröffentlicht habe, sei demnach "rein privater Natur". "Es ist entstanden, als er dort mit einem privaten Fahrzeug und auf eigene Rechnung an einem Fahrsicherheitstraining teilgenommen hat."

Die Frage ob und welche Compliance-Regeln es für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gibt bzw. inwieweit persönliche Interessen bei der Auswahl der Unparteiischen für eine Profifußball-Begegnung eine Rolle spielen, ließ der DFB derweil unbeantwortet – nur so viel: Der Schiedsrichter habe sich sportlich dafür qualifiziert, Spiele in der 3. Liga zu leiten und in der 2. Bundesliga als Schiedsrichter-Assistent eingesetzt zu werden.

Zwei rote Karten für den 1. FC Saarbrücken

Bei der Partie, die die Blau-Schwarzen mit 0:2 verloren hat, sind zwei FCS-Spieler mit der roten Karte sanktioniert worden. Beide Entscheidungen sowie ein nicht gegebener Handelfmeter und ein aberkanntes Tor sorgten für Ärger. Durch die Heimniederlage ist der Abstand auf den Relegationsplatz auf ganze neun Punkte gewachsen.

