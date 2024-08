Gegen Titelverteidiger Frankreich Saar-Volleyballer Reichert verpasst knapp Olympia-Halbfinale Stand: 05.08.2024 19:19 Uhr

Ein unglaublich enges Spiel mit dramatischem Ausgang für die deutschen Volleyballer um den Saarländer Moritz Reichert: Im fünften Satz verliert das Team gegen Gastgeber Frankreich und gibt damit den Einzug ins olympische Halbfinale und die Chance auf eine Medaille nach einem bitteren Kampf aus der Hand.

Die deutschen Volleyballer haben das olympische Halbfinale um Haaresbreite verpasst. Das Team um den Saarländer Moritz Reichert aus Lebach hat in einem spannenden Spiel die ersten zwei Sätze gegen Gastgeber Frankreich für sich entscheiden können (25:18, 28:26). In Satz drei und vier konnte Frankreich dann ausgleichen (25:20, 25:21) – die Entscheidung fiel also erst im fünften und letzten Satz.

Als die Stimmung in der Halle kochte, stieg der Druck auf beiden Seiten. Beide Teams punkteten, den ersten Matchball hatte dann aber Frankreich bei einem Punktestand von 14:12. Den ersten konnten die Deutschen noch abwehren. Nicht jedoch den zweiten. Den entscheidenden Punkt erhielten die amtierenden Olympiasieger durch einen fehlerhaften Aufschlag des deutschen Teams. Mit 12:15 endete der letzte, umkämpfte Satz und führte zu einem Ergebnis von 3:2 für Frankreich, die damit nun im Halbfinale weiter um eine olympische Medaille spielen.

Olympia für Reichert "ein Wahnsinnserlebnis"

Trotzdem waren die Olympischen Spiele schon vor dem Spiel am Montag "ein Wahnsinnserlebnis" für den Lebacher Moritz Reichert. "Überhaupt bei Olympia dabei zu sein, im Viertelfinale zu sein, ist für uns auf jeden Fall auch schon einmal ein großer Schritt gewesen", sagte Reichert vor dem Spiel im SR-Interview.

Hier gibt es das Interview nochmal zum Nachhören:

Erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Olympia dabei

Die deutschen Volleyballer hatten sich im vergangenen Jahr bei einem Qualifikationsturnier in Rio unter anderem mit einem Sieg gegen Weltmeister Italien für die Olympia qualifiziert. Es ist die erste Teilnahme bei Olympischen Spielen seit 2012.

Reichert ist einer der erfahrenen Spieler im deutschen Team, kommt auf rund 120 Länderspiele. Er war auch schon für französische Vereine aktiv, wechselte zuletzt aber wieder zurück in die Bundesliga.

TG Saar-Turner Oleg Verniaiev belegt Platz Acht

Der Ukrainer Oleg Verniaiev von der TG Saar hat bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale am Baren auf dem achten Rang abgeschlossen. Er kam auf 13.300 Punkte. Olympiasieger wurde der Chinese Zou Jingyuan mit 16.200 Punkten. Die Silbermedaille ging an den Ukrainer Illja Kowtun. Er erreichte im Finale 15.500 Punkte. Dahinter landete Shinnosuke Oka aus Japan mit 15.300 Punkten.

Bester Deutscher wurde an diesem Tag Lukas Dauser. Er turnte mit seiner Leistung auf den siebten Platz mit 13.700 Punkten. TG Saar-Turner Verniaiev war zuvor am Pauschenpferd Fünfter (14.966 Punkte) und im Mehrkampf Achter (84.399 Punkte) geworden. Der Brite Joe Fraser von der TG Saar erreichte im Mehrkampf den fünften Rang (85.532 Punkte).

Über dieses Thema berichtete die Region am Mittag auf SR 3 Saarlandwelle am 05.08.2024.

Mehr zu den Olympischen Spielen in Paris

Saar-Triathlet Hellwig gewinnt Gold mit der Staffel Der Saarbrücker Triathlet Tim Hellwig hat mit der Mixed-Staffel die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen. Es ist die erste deutsche Medaille im Triathlon seit 16 Jahren.