Für Schweden in Paris FCS-TT-Spieler Möregårdh zieht ins Olympia-Halbfinale ein Stand: 01.08.2024 22:47 Uhr

Der neue Spieler vom 1. FC Saarbrücken Tischtennis, Truls Möregårdh, steht im Halbfinale des Olympischen Turniers. Er schlug am Donnerstagabend den Ägypter Omar Assar mit 4:1.

Nachdem der Schwede Truls Möregårdh am Mittwoch den Weltranglistenersten im Tischtennis besiegt hatte, folgte am Donnerstagabend der nächste Erfolg. Der FCS-Neuzugang setzte sich im Viertelfinale gegen den Ägypter Omar Assar mit 4:1 durch.

Möregårdh gewann zunächst den ersten Satz mit 11:7. Danach glich Assar mit einem 11:6 aus. Die beiden folgenden Sätze verliefen jeweils eng. Möregårdh konnte sich aber beide mit einem 14:12 sichern. Den letzten Satz dominierte dann der Schwede und gewann ihn klar mit 11:2.

Im Halbfinale trifft der Schwede am Freitagnachmittag auf den Brasilianer Hugo Calderano.

Sensation gegen Wang Chuqin

Am Donnerstag hatte der 22-Jährige in Paris für eine Sensation gesorgt: Am Morgen warf er mit einem Sieg überraschend den Weltranglistenersten Wang Chuqin aus dem Turnier und zog damit ins Achtelfinale ein. Am Abend folgte dann der nächste Sieg gegen Kao Cheng-Jui aus Taiwan, souverän mit 4:1.

