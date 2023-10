Sensation im Homburger Waldstadion FC Homburg wirft Greuther Fürth aus dem DFB-Pokal Stand: 31.10.2023 20:00 Uhr

Der FC Homburg hat für die nächste Sensation im Pokal gesorgt: Der Regionalligist besiegte am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Greuther Fürth. Die Partie im Homburger Waldstadion endete mit 2:1.

Es war die Sensation: Mitte August warf der FC Homburg in der ersten Runde den Bundesligisten SV Darmstadt 98 aus dem DFB-Pokal. Die Grün-Weißen gewannen die Partie mit 3:0. Dementsprechend war für Dienstag das Ziel klar gesetzt: Das Märchen sollte weitergehen.

FCH startete selbstbewusst in die Partie

Der FC Homburg erwischte vor heimischer Kulisse einen guten Start und spielte von Beginn an mutig und selbstbewusst nach vorne. Bereits in der Anfangsphase gab es den ersten Eckball für den Regionalligisten, aber ohne Erfolg.

Im weiteren Verlauf wurde Greuther Fürth zwar zunehmend sicherer. Die Homburger ließen sich aber nicht einschüchtern, blieben dran und wurden belohnt: In der 32. Spielminute war es Fabian Eisele, der die Hausherren in Front brachte.

Vom Torerfolg beflügelt, ließen die Homburger den Gästen kaum noch Raum und retteten die Führung in die Halbzeitpause. Mit einem Spielstand von 1:0 ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Ausgleich durch Hrgota

Nach dem Seitenwechsel ging es mit Tempo weiter. Diesmal nutzte Greuther Fürth die Chance und sorgte durch einen Treffer von Branimir Hrgota in der 52. Spielminute für den Ausgleich. Nach diesem Tor blieben zunächst die Gäste am Drücker, spielten präziser und drängten auf die Führung – aber ohne Erfolg.

In der Schlussphase dann die Wende: Die Homburger gaben Gas, griffen an und suchten sich die Chancen. In der 83. Spielminute brachte Phil Harres die Hausherren wieder in Führung und markierte damit auch den Schlusspunkt. Damit erreicht Homburg als einziger Regionalligist das Achtelfinale im DFB-Pokal.

Nächster Pokalkracher voraussichtlich am Mittwoch

Ob der Pokal-Kracher zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München am Mittwoch wie geplant stattfinden kann, ist weiterhin unklar und soll final am Austragungstag entschieden werden. Die starken Regenfälle der vergangenen Tage hatten zu einer Unbespielbarkeit des Platzes geführt.

Über dieses Thema hat auch der aktuelle bericht am 30.10.2023 im SR Fernsehen berichtet.

