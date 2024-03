Heimspiel gegen VfB Stuttgart II FC Homburg verliert zu Hause gegen Stuttgart Stand: 22.03.2024 20:59 Uhr

Der FC Homburg hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II verloren. Die Partie im Homburger Waldstadion endete mit einem Spielstand von 1:2.

Für den FC Homburg stand am Freitag ein Heimspiel auf dem Plan. Nach dem 1:0-Auswärtssieg am vergangenen Samstag beim FSV Frankfurt in der Liga und dem 3:0-Sieg im Viertelfinale des Saarlandpokals gegen die Sportfreunde Köllerbach am Dienstag, wollten die Grün-Weißen auch gegen den VfB Stuttgart II punkten.

Die Homburger erwischten einen guten Start, erspielten sich viele Chancen und wurden schließlich auch belohnt. In der 28. Spielminute war es Dominic Noa Schmidt, der die Hausherren in Front brachte. Mit einer 1:0-Führung des FC Homburg ging es für die Mannschaften in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich. In der 54. Spielminute konnte Anrie Chase schließlich zum 1:1 einnetzen. Kurz vor Schluss traf dann auch noch Luca Joachim Raimund und sorgte für den Sieg der Gäste aus Stuttgart. Die Partie im Homburger Waldstadion endete mit einem Spielstand von 1:2.

FCH zu Gast beim FC-Astoria Walldorf

Die nächste Chance zu punkten, bekommt der FC Homburg am Donnerstag. Dann reisen die Grün-Weißen zum FC-Astoria Walldorf. Anstoß ist um 19.00 Uhr.

