Sieg über Saarlandligist FC Homburg steht im Finale des Saarlandpokals Stand: 24.04.2024 20:50 Uhr

Der erste Finalist des Saarlandpokals steht fest: Der FC Homburg hat am Mittwochabend auswärts den FV Schwalbach klar mit 3:0 besiegt.

Regionalligist FC Homburg war als klarer Favorit in dieses Halbfinale gegangen. Trainer Danny Schwarz wollte sich unbedingt den Sieg gegen den Saarlandligisten Schwalbach sichern, um ins Finale einziehen zu können und so auch eine Chance auf eine erneute Teilnahme am DFB-Pokal haben zu können. Für den FV Schwalbach wiederum sollte es nach den Worten von Vereinschef Uwe von Broch das „größte Spiel“ seiner 115-jährigen Geschichte werden.

Drei Tore

Homburg ging in der 20. Minute in Führung: Nach einem Pass von Ivan Knezevic schob Noa Schmidt den Ball ins linke Eck zum 1:0, und das obwohl Homburg zunächst Probleme hatte, ins Spiel zu finden.

Auch danach blieben die Gäste führend, wenn auch ohne Glanz. Schwalbach schrammt mehrmals nur knapp am Ausgleich vorbei. Erst in der 75. Minute macht Daniels Ontužāns mit dem 2:0 die Führung klar, und direkt nach dem Schwalbacher Wiederanstoß traf Fabian Eisele zum 3:0 für Homburg.

Letztes Viertelfinalspiel am Dienstag

Gegen wen Homburg dann im Finale des Saarlandpokals antreten muss, steht indes noch nicht fest. Zuerst muss am kommenden Dienstag noch ein letztes Viertelfinalspiel über die Bühne gehen. Hertha Wiesbach hat dann um 19.00 Uhr den 1. FC Saarbrücken zu Gast. Der Gewinner aus dieser Partie tritt am 8. Mai im zweiten Pokal-Halbfinale beim FSV Jägersburg an.



Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 24.04.2024 berichtet.

Mehr zum Saarlandpokal

Halbfinalbegegnungen im Saarlandpokal sind ausgelost Die Halbfinalpartien im Saarlandpokal stehen so gut wie fest. Regionalligist Homburg muss zum FV 09 Schwalbach. Der Gegner der FSV Viktoria Jägersburg wird noch ausgespielt.

FV Schwalbach und FSV Jägersburg ziehen ins Saarlandpokal-Halbfinale ein Die nächsten Kandidaten für das Halbfinale im Saarlandpokal stehen fest: Der FV Schwalbach und FSV Jägersburg gewannen ihre jeweilige Viertelfinal-Partie und zogen damit in die nächste Runde ein.