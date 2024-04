Aufstiegshoffnung lebt weiter FCS will gegen Halle „alles in die Waagschale werfen“ Stand: 26.04.2024 19:17 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am Samstag den Halleschen FC im Ludwigspark. Während die Gäste um den Abstieg bangen, ist für den FCS rechnerisch weiterhin der Aufstieg möglich: ein Spiel der Hoffnungen für beide Teams.

Kirsten Pfister

Sowohl für den FCS als auch für Halle geht es am Samstag im Ludwigspark um wichtige Punkte. Halle kämpft als aktueller Tabellensiebzehnter um den Verbleib in der 3. Liga. Dagegen ist für den FCS rechnerisch weiterhin der Aufstieg möglich.

Dabei müssen die Blau-Schwarzen inzwischen allerdings auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen und dürfen sich selbst keine Patzer mehr erlauben. Mit fünf Siegen in den letzten fünf Spielen wäre ihnen der Relegationsplatz sicher gewesen. Gegen Rot-Weiss Essen gelang es am Mittwochabend aber nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Ziehl: „Fokus auf dieses eine Spiel“

So gehen die Saarbrücker mit zwei 1:1-Unentschieden bei 1860 München und gegen RW Essen in das letzte Spiel der Englischen Woche, aus dem sie drei Punkte mitnehmen wollen. „Es ist für beide Mannschaften eine Art Spiel um den letzten Strohhalm“, fasst Linksverteidiger Marcel Gaus die Ausgangslage zusammen.

Ein Sieg ist laut Trainer Rüdiger Ziehl „eminent wichtig“, denn „in der Endphase passieren oft verrückte Ergebnisse“. Die Hoffnung auf den Aufstieg lebt also weiter. Jetzt heißt es gegen Halle: „Einfach Fokus auf dieses eine Spiel und dann werden wir sehen: Hat es gereicht und wie haben die anderen gespielt?“

Kritikpunkt bei den Saarbrückern bleibt weiterhin die fehlende Stabilität. Während gegen die Löwen die Leistung in der zweiten Halbzeit abfiel, tat sich der FCS am Mittwoch gegen Essen vor allem in Hälfte eins schwer. „Es wäre gut, wenn wir es wirklich schaffen, unser Potential auch über 90 Minuten auf den Platz zu bringen“, so Gaus.

Halle mit Zugzwang im Abstiegskampf

Auch der Gast aus Halle hat noch Hoffnung: Mit einem 1:0-Sieg gegen Verl hat sich das Team vergangenes Wochenende drei Punkte an die Nichtabstiegsplätze herangekämpft. Auch gegen Saarbrücken will der Tabellensiebzehnte deshalb dringend punkten.

Die Taktik: Nah an den Saarbrücker Spielern dran sein, so Halle-Torhüter Sven Müller gegenüber dem MDR. Auch Rüdiger Ziehl sieht die Stärken des anstehenden Gegners: „Mit dem Trainerwechsel haben sie gerade im letzten Spiel viel Power auf den Platz gebracht, viel Körperlichkeit.“

An Kampfwillen mangelt es dem Team aus Sachsen-Anhalt also nicht. Dafür ist die Defensive von Halle anfällig. Mit 66 Gegentoren sind sie das Team der Liga, das die meisten Treffer in der laufenden Saison kassiert hat. Zwei davon gehen auf das Konto des 1. FC Saarbrücken, der das Hinspiel 2:0 für sich entschied.

Ziehl kündigt „einige Wechsel“ an

Personell muss FCS-Trainer Rüdiger Ziehl auf den frisch verlängerten Calogero Rizzuto verzichten. Der Abwehrmann hatte sich in der Schlussphase des Essen-Spiels an der Wade verletzt, soll aber zeitnah wieder einsatzbereit sein. Allgemein sei „der Kräfteverschleiß ein Stück weit spürbar, aber wir wollen die Konkurrenz unter Druck setzen. Daher werden wir einige Wechsel vornehmen“, kündigte Ziehl an.

Der 1. FC Saarbrücken und der Hallesche FC begegnen sich am Samstag im Ludwigspark. Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Eine Zusammenfassung der Partie gibt es nach Abfiff auf SR.de und im SR Fernsehen in der „sportarena“ ab 17.30 Uhr.

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 26.04.2024.

