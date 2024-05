Erster Neuzugang für neue Saison FC Homburg verpflichtet Stürmer Jacob Collmann Stand: 02.05.2024 20:33 Uhr

Erfahrung hat er bislang in der Oberliga und in der Saarlandliga gesammelt - künftig wird Jacob Collmann in der Regionalliga Südwest auflaufen. Der FC Homburg hat ihn für die neue Saison unter Vertrag genommen.

Der FC Homburg hat Jacob Collmann als ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, werde der Stürmer vom Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II zum FCH wechseln. Bei den Grün-Weißen erhalte der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag.

In der Saison 2022/23 war Collmann Torschützenkönig in der Saarlandliga. Beim FCK II absolvierte er bisher 31 Oberliga-Spiele. Dabei erzielte er 19 Tore und legte 10 Treffer vor.

FCH-Trainer schätzt Collmanns Torgefährlichkeit

"Jacob hat in den letzten beiden Jahren in der Saarlandliga und der Oberliga seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Nun hat er hier bei uns die Chance, sich in der nächsthöheren Liga zu zeigen", sagte FCH-Cheftrainer Danny Schwarz.

Collmann selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "In der Zukunft möchte ich der Mannschaft bestmöglich helfen und einen hoffentlich erfolgreichen Fußball spielen."

