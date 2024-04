Start in Friedrichsthal Etappen der Saarland-Trofeo 2024 vorgestellt Stand: 25.04.2024 20:22 Uhr

Auch in diesem Jahr erwartet das Saarland wieder die Jugend-Weltspitze zum Radrennen Trofeo vom 30. Mai bis 2. Juni. Start und Ziel der diesjährigen Saarland-Trofeo sind am Donnerstag bekannt gegeben worden.

In Gersheim sind am Donnerstag die Strecken für die diesjährige Saarland-Trofeo vorgestellt worden. Das größte Jugend-Radrennen der Welt startet demnach am 30. Mai mit der ersten Etappe in Friedrichsthal und endet am 2. Juni in Gersheim-Walsheim.

Im Kampf um das grüne Trikot werden auf fünf Etappen insgesamt 6500 Höhenmeter zurückgelegt. Etwa 120 Fahrer aus der ganzen Welt werden dazu wieder im Saarland erwartet.

Mehr Nationalmannschaften am Start

Einzige Änderung zu vergangenem Jahr: Bei dieser Auflage werden mehr Nationalmannschaften teilnehmen, und dadurch werden wenige deutsche Teams vertreten sein. Verantwortlich dafür ist nicht der Veranstalter, sondern der Internationale Radsport-Verband UCI, die diese Änderung festgelegt hat.

Schon in den vergangenen Jahren haben berühmte Fahrer an der Tour teilgenommen, die später große Erfolge im Radsport gefeiert haben.

