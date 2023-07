Fußball-Vorbereitungen laufen Elversberg und Saarbrücken gewinnen Testspiele Stand: 01.07.2023 20:17 Uhr

Die SV Elversberg und der 1. FC Saarbrücken haben jeweils ihr erstes Testspiel gewonnen. Der FC Homburg spielte unentschieden.

Der frisch gebackene Zweitligist SV Elversberg siegte am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach II mit 3:1. Regionalligist Gladbach war in der 23. Minute zwar in Führung gegangen, nach der Halbzeitpause drehte Koffi das Spiel aber mit einem Hattrick (52./56./74. Minute).

FCS gewinnt ebenfalls, FCH nicht

Auch der 1. FC Saarbrücken gewann sein Testpiel: Der FCS besiegte in Losheim Victoria Rosport mit 4:0. Gegen Luxemburgs Erstligisten trafen Biada (15.), Breuer (65.), Sahin (79.) und Kerber (87.). Mit dabei war auch der gerade zurückgekehrte Patrick Schmidt.

Der FC Homburg und Oberligist FK Pirmasens trennten sich mit 2:2-Unentschieden.

Über dieses Thema berichteten auch die SR-Hörfunknachrichten am 01.07.2023.

