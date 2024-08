Auswärtsduell gegen Oberligisten Elversberg im DFB-Pokal: Erste Prüfung in Hildesheim Stand: 17.08.2024 09:44 Uhr

Für die SV 07 Elversberg geht es am Sonntag los im DFB-Pokal. Vergangene Saison ist die SVE in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Dieses Mal soll es gegen Oberligist Hildesheim weiter gehen.

Kirsten Pfister

Neue Saison, neue Chance: Am Sonntag geht es für die SV 07 Elversberg im DFB-Pokal zum VfV 06 Hildesheim. Vergangene Saison war für die SVE die Pokal-Reise schon nach der ersten Runde vorbei. Gegen Mainz 05 verlor das Team um Trainer Horst Steffen an der Kaiserlinde mit 0:1.

SV Elversberg möchte Hildesheim schlagen Die SV Elversberg möchte ihren Schwung durch das Remis gegen Bundesliga Absteiger Köln auch mit ins DFB-Pokal Duell gegen den Oberligisten Hildesheim. Die Partie wird am Sonntag um 15.30 in Hildesheim angepfiffen.

Dieses Jahr soll es nach SVE-Trainer Horst Steffen möglichst nicht wieder direkt vorbei sein: „Wir haben so wenige DFB-Pokalspiele bestritten bisher, dass wir ganz klar darauf aus sind, ein weiteres DFB-Pokalspiel zu haben“. Ein Sieg in der ersten Runde ist also das klare Ziel.

Elversberg klarer Favorit gegen Hildesheim

Als erste Prüfung wartet auf die Elversberger der niedersächsische Oberligist Hildesheim. Fünfte gegen zweite Bundesliga: Die Saarländer gehen als klarer Favorit in die Begegnung. Von großen Erwartungen an sein Team hält SVE-Trainer Horst Steffen trotz des auf dem Papier eindeutigen Kräfteverhältnisses allerdings nichts.

Einen einfachen Sieg erwartet er nicht, sondern einen Gegner, der gegen seine Mannschaft alles in die Waagschale werfen wird: „Für die ist das ein Fest und die wollen das Beste rausholen“.

VfV Hildesheim gegen SV 07 Elversberg im DFB-Pokal Die SV Elversberg tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Oberligisten Hildesheim an. Die Begegnung können Sie live ab 15.15 Uhr live im Audiostream der Sportschau verfolgen.

„Hildesheim rechnet mit einer Chance“

Ein Fest ist es für Hildesheim insbesondere, weil es die erste DFB-Pokal-Teilnahme für den Verein seit 47 Jahren ist: 1977/1978 waren sie zuletzt mit dabei. Außerdem ist es das vierte Mal überhaupt, dass Hildesheim im Pokal dabei ist. „Klar ist, dass Hildesheim sich eine Chance ausrechnet“, vermutet Horst Steffen.

Die Niedersachsen waren viele Jahre in der Regionalliga unterwegs und sind in den Augen des SVE-Trainers weiterhin „eher als Regionalligist zu sehen als als Oberligist“. Man könne sehen, dass das Team nicht nur gerne miteinander spielt, sondern auch im Spielaufbau stark sei. „Die können schon was“, warnt der Trainer und stellt sich und seine Mannschaft auf alles ein.

„Gewaltiger Schritt“ gegen Köln

Wichtig ist für Steffen vor allem, dass sich die SVE weiter von Spiel zu Spiel verbessert und auf die eigene Leistung konzentriert: „Wir fahren nach Hildesheim, um ein gutes Spiel zu machen. […] Wir wollen zeigen, was wir draufhaben und können“.

Was sie können, haben die Elversberger vergangenes Wochenende in der 2. Bundesliga gegen Absteiger Köln gezeigt. Es sei wieder ein Gefühl von „Das ist wieder unser Fußball, den wir gespielt haben“ gewesen, freut sich der Trainer. Gerade die Leichtigkeit, das viele Kombinationsspiel und der Mut am Ball hätten ihm gefallen.

Personell steht einem Erfolg am Wochenende nichts entgegen. Alle Spieler seien einsatzfähig. Ob es gelingen wird, die Leichtigkeit aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln in den Pokal mitzunehmen, wird sich am Sonntag zeigen.

Die Begegnung zwischen Hildesheim und der SVE wird um 15:30 Uhr im Friedrich-Ebert-Stadion angepfiffen.

Eine Spielzusammenfassung gibt es direkt im Anschluss der Partie auf sr.de und im SR-Fernsehen im aktuellen bericht und in der sportarena ab 21.45 Uhr. Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio vom 17.08.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg sichert sich einen Punkt gegen Top-Favorit Köln Die SV Elversberg hat sich bei ihrem ersten Heimspiel der neuen Saison eine turbulente Partie gegen den Bundesliga-Absteiger Köln geliefert. Am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden.