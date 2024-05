Nominierung steht noch aus Bischmisheimer Seidel schafft Olympia-Qualifikation Stand: 27.05.2024 16:01 Uhr

Badminton-Spieler Marvin Seidel vom BC Bischmisheim hat sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Das teilte der Deutsche Badminton-Verband mit. Eine offizielle Nominierung durch den DOSB steht aber noch aus.

Der nächste saarländische Olympia-Teilnehmer steht offenbar fest. Marvin Seidel vom 1. BC Bischmisheim wird aller Voraussicht nach das deutsche Badminton-Team in diesem Jahr in Paris vertreten. Das teilte der Deutsche Badminton-Verband am Montag mit. Demnach soll Seidel zusammen mit Mark Lamsfuß im Herren-Doppel antreten.

Offizielle Nominierung am 4. Juni

Eine offizielle Nominierung durch den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) steht aber noch aus. Sie soll am 4. Juni bekannt gegeben werden. Sollte der DOSB den Vorschlag des Deutschen Badminton-Verbandes annehmen, wäre es für Seidel und seinen Doppelpartner Lamsfuß bereits die zweite Olympia-Teilnahme nach Tokio.

Bereits offiziell nominiert ist der Langstreckenläufer Richard Ringer. Der am Bodensee geborene 35-Jährige startet seit 2019 für den LC Rehlingen.

In Paris nicht dabei sein werden in diesem Jahr Ringer aus dem Saarland. Nach Etienne Kinsinger vom KSV Köllerbach hatte auch Gennadij Cudinovic vom AC Heusweiler beim letzten Qualifikationsturnier in Istanbul das Olympia-Ticket verpasst.

Tausende zusätzliche Ordnungskräfte für die Olympischen Spiele Während der Olympischen Sommerspiele werden in Frankreich mehr als 14.000 zusätzliche Ordnungskräfte eingesetzt. Für die Einsatzkräfte herrscht in der Zeit eine Urlaubssperre.

Olympisches Feuer kommt für Kurzbesuch ins Saarland Auf dem Weg nach Paris wird das Olympische Feuer Ende Juni auch das Saarland besuchen. Die Flamme wird bereits Mitte April entzündet und dann per Schiff nach Marseille kommen.